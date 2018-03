Maretta Scoca è morta | addio alla giudice di Forum

blogo

(Di domenica 25 marzo 2018) E'stanotte all'età di 79 anniarbitro didal 2007.Da tempo era malata, i suoi funerali saranno celebrati martedì a Roma.Nata nel 1938 nella capitale, ha ricoperto diversi incarichi politici: è stata deputata nella lista di Forza Italia dal 1994 al 1996 e nella nella lista CCD-CDU dal 1996 al 2001. E' stata Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia dall'ottobre 1998 al dicembre 1999 nell'era del governo di Massimo D'Alema, è stata anche Sottosegretario per le Attività e i Beni Culturali nel governo Amato e Vicepresidente della Commissione permanente Affari Costituzionali della Camera dei deputati dal 2000 al 2001.Dal settembre 2007 entra a far parte di, inizialmente nella parte pomeridiana del programma in onda su Rete 4 e dal 2012 anche nella sua versione mattutina, su Canale 5.PROSEGUI LA LETTURA...