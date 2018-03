Marco Ferri gay? La madre replica alla Capriotti a Domenica Live

Domenica Live - Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi : "Marco Ferri è più donna di me" : Scintille a Domenica Live tra Cecilia Capriotti, ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, e Viviana Tirelli, mamma di Marco Ferri, eliminato anche lui dal reality. In particolare ci si è concentrati su una frase che Cecilia ha detto nei confronti di Marco, 'accusandolo' di essere "più femmina" di lei. prosegui la letturaDomenica Live, Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi: "Marco Ferri è più donna di me" pubblicato su ...

Isola dei famosi - Cecilia Capriotti su Marco Ferri : 'È più femmina di me - con Jonathan si fanno sempre i grattini' : 'È più femmina lui di me'. E se a dirlo è una bomba sexy come Cecilia Capriotti , allora i maliziosi sospetti che sull' Isola dei famosi da settimane circondano Marco Ferri si fanno sempre più forti. ...

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti : "Marco Ferri? Più femmina di me" : Cecilia Capriotti, in una lunga intervista, al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha confermato di non aver avuto alcuna storia clandestina con Amaurys Perez durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi. La showgirl, però, è convinta che non siano sbocciati amori honduregni anche se "una naufraga si era infatuata di Marco, lui ha risposto no grazie".prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti: "Marco Ferri? Più ...

Canna-gate e nuove rivelazioni su Amaurys e Marco Ferri : parla Cecilia Capriotti : Canna-gate e scottanti rivelazioni su Amaurys Perez e Marco Ferri: le ultime dichiarazioni di Cecilia Capriotti Canna-gate, la presunta relazione di Amaurys Perez con una donna impegnata all’Isola dei Famosi e il rapporto di Marco Ferri e Jonathan: Cecilia Capriotti non ha dimenticato niente. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, l’ex naufraga ha parlato […] L'articolo Canna-gate e nuove rivelazioni su ...

Isola dei Famosi : l’eliminato Marco Ferri e chi sono i nuovi nominati : Marco Ferri è l’eliminato della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Ufficialmente deciso dal televoto il nome dell’eliminato della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018. All’eliminazione di Marco Ferri dal reality show di Canale5 si è arrivati per volere del pubblico da casa e a stabilire la sua uscita dai giochi sono stati i […] L'articolo Isola dei Famosi: l’eliminato Marco Ferri e chi sono i ...

Isola dei Famosi 2018 - nona puntata del 20 marzo in diretta : fuori Marco Ferri : Isola dei Famosi 2018 - nona puntata L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla nona puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della nona puntata di martedì 20 marzo 21.38: Inizia la puntata con il racconto di quanto ...

Riccardo Ferri e il figlio Marco/ Video - la visita a sorpresa : "Orgoglioso di te" (Isola dei Famosi) : Riccardo Ferri e il figlio Marco, incontro a sorpresa nel corso della diretta de L'Isola dei Famosi 2018: Video, l'abbraccio e le parole dell'ex calciatore(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:29:00 GMT)

Viviana Tirelli/ Chi è? La mamma di Marco Ferri e la sorpresa in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Viviana Tirelli, la mamma di Marco Ferri in studio a sorpresa per suo figlio. Il naufrago si commuove all'Isola dei Famosi 2018, poi incontra suo padre Riccardo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:15:00 GMT)

Marco Ferri riabbraccia il padre Riccardo all’Isola dei Famosi : Riccardo Ferri vola sull’Isola dei Famosi e fa una sorpresa a Marco Come ogni nominato dell’Isola, anche Marco Ferri ha vissuto la sua sorpresa stasera in puntata: suo padre Riccardo Ferri è infatti volato in Honduras a sua insaputa per incontrarlo dopo tanto tempo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo durante questa settimana è stato molto male per via della mancanza dai suoi affetti. In particolare è stato ...