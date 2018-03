Mantova | 94enne senza eredi lascia 5 milioni al Comune

blogo

(Di domenica 25 marzo 2018) Una donna di 94 anni, Carla Alberti, hato la propriatà aldiin cui era residente da decenni, assicurandosi però prima di morire che quelle importanti somme fossero destinate all'assistenza agli anziani e ai più bisognosi.Alberti, moglie dell'ex vice-direttore della Banca Agricolana Waifro Cattelani, non aveva figli e in asdiha deciso di destinare il suo patrimonio da più di 6di euro tra titoli e contanti in beneficienza. Aldi, come annunciato ieri in conferenza stampa dal sindaco Mattia Palazzi, sono destinati 5di euro in titoli, vincolati all'assistenza agli anziani. Il resto dell'tà, 1 milione di euro in contanti, sarà invece diviso, per volere di Carla Alberti, a 17 diversi enti e associazioni di volontariato, tra i quali figurano alcune fondazioni che gestiscono le case di riposo nella ...