“Mandala a fan**” Sgomento a C’è Posta per te La storia di Anna e Sinibaldo ha lasciato

caffeinamagazine

(Di domenica 25 marzo 2018) La decima puntata di C’èper te è stata molto forte. In particolare il pubblico è rimasto molto colpito dalladi, inconciliabili madre e figlio. L’uomo infatti non parla e non vede più la madreperché ha abbandonato la moglie, i figli e ha costruito una secondacon Francesca. La signoranon ha mai accettato la separazione e per tale motivo non lo ha più voluto né vedere, né sentire. La relazione trae Francesca è iniziata quando era ancora sposato e quando la madre venne a sapere la cosa arrivò a minacciarlo: “Se vai a vivere con quella donna per me sei morto”. Oggi la nuova coppia ha anche una bambina che non ha mai conosciuto la nonna paterna. Sono infatti ben 5 anni cheha interrotto i rapporti col figlio ma non con l’ex nuora e i primi nipoti, che abitano nel suo stesso palazzo. Ma l’amore di un figlio per la madre ...