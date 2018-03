Manchester United | pronto blitz da 200 milioni con Real | Psg e Juventus

MLS - IBRAHIMOVIC AI LOS ANGELES GALAXY/ Addio al Manchester United : tornerà in Nazionale per i Mondiali? : Mls, IBRAHIMOVIC al Los ANGELES GALAXY: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Il Manchester United lancia la propria squadra femminile : I Red Devils si lanciano nel mondo del calcio femminile, dopo esserne usciti nel 2005. Presentata una domanda alla Football Association per formare una squadra. L'articolo Il Manchester United lancia la propria squadra femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Ufficiale : Ibrahimovic lascia il Manchester United : Secondo fonti ESPN, l’attaccante svedese avrebbe firmato un contratto biennale con i Los Angeles Galaxy. E’ Ufficiale, Zlatan Ibrahimovic ha concluso dopo un anno e mezzo la sua esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United per trasferirsi in MLS nei LA Galaxy. L’accordo per il 36enne attaccante svedese potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. L’esordio è previsto per il 31 Marzo nel derby ...

Manchester United - ufficiale l'addio a Ibrahimovic : andrà ai Los Angeles Galaxy : ROMA - Zlatan Ibrahimovic dice addio al Manchester United . L'annuncio è stato dato su Twitter dal club inglese con una nota ufficiale. L'attaccante svedese ha rescisso con i Red Devils per ...

