Maltempo Siracusa | crolla muro | chiuso tratto di strada

A causa della forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia, è crollato il palcoscenico montato da qualche giorno in piazza Umberto ad Avola (Siracusa), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno limitato i danni del crollo, e messo in sicurezza l'area.