Maltempo Palermo | venti interventi dei vigili del fuoco | tre incidenti in autostrada

Maltempo : crolla cartellone pubblicitario a Palermo : Un grosso cartellone pubblicitario è crollato in via Mauro de Mauro a Palermo a causa del Maltempo. La Polizia Municipale lo ha sequestrato dopo che è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sono in corso verifiche per accertare se il cartellone fosse pericolante da giorni e nessuno compreso la societa’ di affissioni avesse fatto nulla per metterlo in sicurezza. Seguiranno ulteriori controlli per verificare se le ditte siano in ...

Maltempo Palermo : esonda torrente - cade muro di contenimento di una casa : Ieri le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione del torrente Sant’Elia nella zona di Pioppo a Monreale, in provincia di Palermo, determinando il crollo del muro di contenimento di una casa in via Sant’Elia. Sul posto i carabinieri, la protezione civile comunale e i vigili del fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’abitazione e l’hanno dichiarata inagibile. L'articolo Maltempo Palermo: esonda ...

Maltempo Sicilia : crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia - disagi a Palermo e provincia : ripristinata la circolazione dei treni tra Fiumetorto e Castelbuono : disagi a Palermo ed in provincia a causa del Maltempo che imperversa con particolare intensità dalla giornata id ieri. Nel capoluogo Siciliano s’è abbattuto anche un forte temporale che oggi pomeriggio ha creato disagi alla circolazione stradale. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti. La situazione più critica in via Ugo La Malfa, lungo viale Olimpo ed in viale Venere. ...

Danni per Maltempo a Palermo : Il forte vento e il maltempo delle ultime ore ha fatto registrare Danni a Palermo, Carini, Cefalù e sull'autostrada.

Maltempo : forte vento a Palermo - dirottati diversi voli : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - A causa del forte vento che da ieri soffia su Palermo e sulla Sicilia occidentale, sono stati diversi i voli dirottati dall'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Punta Raisi a Catania e a Comiso. dirottati a Fontanarossa i voli provenienti da Napoli, da Fiumicino, da Mila

Maltempo Sicilia - forte vento : danni a Palermo e voli dirottati : Maltempo e forte vento in Sicilia, dove non sono pochi i disagi e i numerosi danni. In particolare sono stati 60 gli interventi dei vigili del fuoco, nelle ultime ore. In via Luigi Manfredi un contenitore dell’acqua e’ volato dal sesto piano ed e’ finito su un’auto parcheggiata. Numerosi gli alberi finiti su strada a Palermo, Carini, Cefalu’, Ficuzza e sull’autostrada. Diversi alberi si sono spezzati a Villa ...

Maltempo - forte vento a Palermo : tre ore di stop ai treni : E’ ripresa alle 14.35 la regolare circolazione dei treni sulla linea Palermo-Notarbartolo-Giachery, sospesa alle 11.40 per i danni causati alla linea di alimentazione elettrica da una lamiera trasportata sui cavi dal forte vento. Durante la sospensione del servizio, necessaria per consentire alle squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana di rimuovere l’ostacolo e ripristinare il funzionamento dell’infrastruttura, i ...

Maltempo : anticipata partenza della motonave Ustica-Palermo : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, la motonave Sibilla in partenza alle 08:30 da Palermo verso Ustica anticiperà alle 12:30 la partenza del viaggio di ritorno previsto per le 14:30. L'articolo Maltempo: anticipata partenza della motonave Ustica-Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e freddo da Palermo a Ragusa : E' arrivato in Sicilia l'ondata di Maltempo. Piove da Palermo a Ragusa. Allerta gialla della Protezione Civile.