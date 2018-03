Maggioranza e opposizione | botta e risposta durante e dopo il Consiglio

Scarpa : 'No all'ambiguità - il Pd dica se è in Maggioranza con Pizzarotti o all'opposizione' : Ed è quel Pd che orgogliosamente si domanda quale identità sia rimasta a questo partito e cerca di ricucire un rapporto con la propria cultura politica. Il Pd dica a Parma se sta di qua o sta di là. ...

Commissione Turismo : Maggioranza e opposizione a duello su dati e proposte per il Natale 2017 : ... ciò che ci distingue nel mondo. Oltretutto i film realizzati per questi eventi poi viaggiano sul web, diventano virali e promuovono l'immagine della nostra città. È una scelta non mordi e fuggi, ...