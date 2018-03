Madre si schianta per dimostrare che Dio esiste A bordo le figlie di 5 e 7 anni | la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 marzo 2018) Unaventicinquenne con aledi cinque e settesidi proposito contro un palo peralle bambine che Dioe che le avrebbe protette. E’ quanto accaduto a Nocross, in Georgia (Usa). Interrogate dalla polizia lehanno ammesso che laha lanciato il Suv contro il palo “di proposito”, ordinando loro di allacciare le cinture di sicurezza prima dell’impatto. Nulla di grave, per fortuna, anche se con un’altra angolazione l’impatto avrebbe potuto avere un esito diverso. La donna, identificata come Bakari Warren, è stata arrestata dalla polizia per crudeltà nei confronti di minori, mentre le bambine sono state affidate alla custodia dei nonni L'articolosiperche Dio. Aledi 5 e 7, la polizia le interroga proviene da Il Fatto Quotidiano.