Macerata | terremoto all’alba | scossa di magnitudo 3

Scossa di terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : I comuni più vicini all'epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo.

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.7 in provincia di Macerata (21 marzo 2018 - ore 13.05) : TERREMOTO OGGI, 21 marzo 2018: dati INGV, ultime scosse e notizie. Marche, sisma di magnitudo 2.7 in provincia di Macerata. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Terremoto oggi a Macerata/ Ultime scosse INGV : sisma M 2.9 e 3.5 - sciame a Muccia (ore 9.50 - 9 marzo 2018) : Terremoto oggi a Macerata, INGV Ultime scosse: sciame sismico a Muccia e Pievetorino, sisma M2.9 e M3.5 tra giovedì 8 marzo e oggi 9 marzo. La terra trema ancora, non ci sono danni(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:45:00 GMT)

La terra trema in provincia di Macerata : decine di scosse di terremoto - più forte di magnitudo 3.5 : Lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo

Terremoto - due nuove scosse in provincia di Macerata : torna la paura : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 23.48 di ieri con epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, ad una profondità di 10 km. Lo riporta l' Invg. La scossa è stata avvertita da ...

TERREMOTO IERI A Macerata/ INGV ultime scosse : Muccia - sisma di M 3.5 (8 marzo 2018 - ore 23.48) : TERREMOTO IERI a MACERATA, INGV ultime scosse: la terra trema a Muccia, magnitudo di 3.5 alle 23.48 di giovedì 8 marzo 2018. Un'altra scossa a Pieve Torina(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:45:00 GMT)

TERREMOTO NELLE MARCHE - SCOSSA M 2.9/ Scossa in provincia di Macerata : sisma anche a Catania (6 marzo) : TERREMOTO oggi, 6 marzo 2018: Scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Macerata poco fa, Scossa anche a Catania a pochi chilometri dal comune di Bronte. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:58:00 GMT)

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.2 in provincia di Macerata (5 marzo 2018 - ore 9 : 10) : Terremoto oggi 5 marzo 2018, ultime scosse e notizie. Dati INGV: nella Marche sisma di magnitudo 2.2, avvenuto in provincia di Macerata. Gli aggiornamenti in tempo reale.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:12:00 GMT)

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : sisma M 2.1 in provincia di Macerata (ore 9 : 40 - 27 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI, 27 febbraio 2018: una scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter si è verificata a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:46:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : consegnate 37 casette in provincia di Macerata - 1180 nelle Marche : In provincia di Macerata sono state consegnate oggi 37 casette ai terremotati: 25 a Muccia in contrada Varano e a 12 a Sarnano. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, l’assessore alla Protezione Civile Sciapichetti, i sindaci Mario Baroni e Franco Ceregioli, il Capo dipartimento nazionale protezione civile, Angelo Borrelli. Nel Comune di Muccia devono ancora essere consegnate due sotto aree che ...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 1.8 Monte Cavallo (ore 9 - 13 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI, 13 febbraio: una scossa di magnitudo 1.8 sulla scala Richter ha avuto luogo in provincia di Macerata. sisma M 6.0 nelle Isole Marianne, nel mare delle Filippine (dati INGV)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:06:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : Macerata - consegnate 8 “casette” Sae a Passo Treia : Inaugurata l’area Sae di Passo Treia, in provincia di Macerata: sono state consegnate oggi 8 casette. “Questa giornata e’ un bel momento per la comunita’ di Treia. Sono state consegnate abitazioni provvisorie ma di grande qualità per ripartire lungo un percorso di rientro alla normalità,” ha dichiarato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, presente alla cerimonia. L'articolo Terremoto Centro Italia: Macerata, ...