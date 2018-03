“Ma quanto rosichi” Paola contro l’ex naufraga La compagna di Francesco Monte ne ha

caffeinamagazine

: Tanti auguri a @THEVOICE_ITALY per la nuova stagione! Quest'anno non ci sarò col corpo, ma a quanto pare ci sono gi… - ManuDolcenera : Tanti auguri a @THEVOICE_ITALY per la nuova stagione! Quest'anno non ci sarò col corpo, ma a quanto pare ci sono gi… - andreadelogu : Rovinare la vita, non la carriera ma la vita, ad una ragazza solo per amore del losco e del pruriginoso è da vergog… - carmelitadurso : Ma quanto mi sono divertita ieri sera con Paolo Del Debbio!! ?????????????????? Grazie Paolo e grazie a… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live doveDe Benedetto, che felice si gode la sua storia con, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita come una che ‘rosica’ su Alessia Mancini “Le mie giornate come quelle di Rosa sull’Isola sono state fatte di tanto altro. Non pensate che quello che vedete a casa corrisponde a verità assoluta”. Poi l’affondo su alcuni ex compagni di viaggio in Honduras. “Ci sono tante persone, li sull’Isola, che appena vedono arrivare la camera se ne escono con frasi e comportamenti buonisti – prosegue– e appena la camera va via diventano i peggio falsi ...