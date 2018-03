Ma per la presidenza delle Camere | la Politica ha trionfato sull' Antipolitica

Boldrini sale su scranno presidenza per fare i complimenti al suo successore Fico : Il neo eletto presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico durante il suo discorso d'insediamento in aula: 'Il futuro qui puo' prendere forma e noi intendiamo costruirlo insieme perche' abbiamo ...

M5S - ecco come è nata la sostituzione di Fico con Fraccaro per la presidenza della Camera : ... segretario d'aula nella scorsa legislatura, durante la quale è stato il volto delle battaglie contro i costi della politica e per i tagli dei vitalizi. Quale sia davvero la carta coperta, in questo ...

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini. per la Camera c'è Fraccaro : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Elezioni Regionali-Paglione - sindaco di Capracotta interviene a sostegno di Veneziale candidato alla presidenza della regione Molise per la ... : E' questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. ...

Senato : Cuperlo - Pd avanzi candidatura per presidenza : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Sulla questione delle presidenze di Camera e Senato sono contrario ad accordi che potrebbero prefigurare sostegni politici al centrodestra. Bene l’appello del Pd a indicare per i vertici istituzionali personalità autorevoli e di effettiva garanzia. In questa logica l’ipotesi di avanzare una nostra candidatura per la presidenza del Senato si profila come un atto di coerenza”. Lo dichiara ...

Camere - Morra : “M5s rischia di perdere presidenza? Non siamo nati per per prendere - ma per ridare dignità alle istituzioni” : “Con certi signori al tavolo non ci sediamo, anche perché reputiamo che le istituzioni debbano essere considerate sacre. rischiamo di perdere la presidenza delle Camere? Non siamo nati per prendere qualcosa o per rischiare di perdere qualcosa, ma per restituire dignità alle istituzioni”. Così il senatore del M5S, Nicola Morra, risponde all’inviato di Omnibus (La7) sul candidato alla presidenza del Senato, Paolo Romani, ...

Senato - nulla di fatto per la presidenza : 312 schede bianche su 317 : Dopo la fumata nera alla Camera, si chiude con un nulla di fatto anche il primo voto per l'elezione del presidente del Senato. La raffica di schede bianche , 312 su 317, era stata annunciata da M5s, ...

Centrodestra : Romani resta il nome per la presidenza del Senato : resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centro destra punta per la presidenza di Palazzo Madama. E' questa, stando a quanto emerso, la decisione presa da ...

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...

Fico in pole per la presidenza della Camera - resta il rebus Senato : no dei 5 Stelle a Romani : Non è stata ancora trovata la quadra sui nomi da indicare come presidenti delle Camere. Se è vero che un accordo di massima c’è (al M5s andrà lo scranno di Montecitorio, al centrodestra il Senato) le trattative sono...

per la presidenza della Camera il Movimento 5 Stelle punta su Roberto Fico : Il Movimento 5 Stelle avrebbe scelto il nome da proporre per la presidenza della Camera dei Deputati. Si tratta di Roberto Fico, presidente della commissione Vigilanza Rai ed esponente della cosiddetta ala ortodossa del Movimento.Continua a leggere

Fi tiene il punto : Romani candidato per presidenza Senato : Roma, 21 mar. , askanews, Forza Italia tiene il punto sul nome di Paolo Romani per la presidenza del Senato. E' quanto è emerso dal vertice di palazzo Grazioli dei big azzurri con Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato : È il nome di Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, quello su cui - riferiscono fonti azzurre - punta Silvio Berlusconi per la presidenza di Palazzo Madama, che, ha detto di Forza Italia, dovrebbe spettare proprio ad un azzurro. Il nome di Romani è stato condiviso da tutto lo stato maggiore del partito, che il Cavaliere ha incontrato prima del vertice con Salvini e Meloni.Ovviamente la candidatura di Romani ...