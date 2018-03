Lutto nel mondo dell' arte Hidetoshi Nagasawa | si è spento a Milano il 24 marzo 2018

Forum : il terribile Lutto nel programma Mediaset Video : #Forum, la trasmissione giuridica Mediaset in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 11:00, ogni giorno raccoglie milioni di telespettatori battendo sempre il competitor La Prova del Cuoco di Antonella Clerici in onda su Rai 1. In particolare nell'ultima settimana, il programma condotto da #Barbara Palombelli ha superato varie volte la soglia del 20% di share. Tra i giudici più noti delle cause che si tengono nella trasmissione di ...

Lutto nel mondo del basket - muore un importante protagonista della pallacanestro italiana : Il mondo della pallacanestro italiana perde un importante protagonista. È scomparso improvvisamente , all'età di 60 anni, Marco Solfrini . Giocatore attivo tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso, ha ...

Forum : il terribile Lutto nel programma Mediaset : Forum, la trasmissione giuridica Mediaset in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 11:00, ogni giorno raccoglie milioni di telespettatori battendo sempre il competitor La Prova del Cuoco di Antonella Clerici in onda su Rai 1. In particolare nell'ultima settimana, il programma condotto da Barbara Palombelli ha superato varie volte la soglia del 20% di share. Tra i giudici più noti delle cause che si tengono nella trasmissione di Canale ...

Addio a Ado Brescacin - Lutto nel ciclismo : L'uomo era molto conosciuto nel mondo del ciclismo, sport che era la sua grande passione. Brescacin collaborava con i Team Libanese, che su Facebook ha lasciato un messaggio di Addio all'amico: 'Ciao ...

Lutto nella televisione : una morte improvvisa. L’amata attrice è stata stroncata da un malore sotto gli occhi sconvolti di chi le stava vicino. Inutile la corsa in ospedale : “Siamo devastati - mancherai a tutti” : Un brutto giorno per gli appassionati di serie televisive. Se ne è andata a soli 49 anni una delle attrici più amate del piccolo schermo. Le cause della morte non sono state ancora comunicate. La notizia è stata diffusa dalla Chicago Tribune e confermata dal produttore della serie, Dick Wolf, nonché da Gregory Jones, direttore della Kenwood Academy High School, dove la Brown svolgeva un ruolo di consigliere e era a capo di un corso di ...

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre stimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

Altro Lutto nel calcio : Bruno Boban muore in campo in Croazia - aveva 25 anni : Un'altra tragedia nel mondo del pallone. Un Altro calciatore è morto in campo nella giornata di ieri nel campionato di terza divisione croata, la Treca HNL. Si chiamava Bruno Boban , aveva 25 anni e si è accasciato in ...

“È morto”. Lutto nel mondo della musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia ovunque - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

“È morto”. Lutto nel mondo della musica. Con il suo stile inconfondibile ha portato l’Italia nel mondo - fan e colleghi piangono la sua scomparsa improvvisa : “Sei stato un pioniere e un genio assoluto… addio” : Il mondo della musica elettronica è in Lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l’hard trance e l’hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con ...

“Addio - amico mio”. Lutto nel calcio - Maradona in lacrime. Campione - modello e simbolo per tutti. “Un talento enorme” : Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego Maradona (con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego Maradona, ...

Lutto nel mondo della tv : era uno dei più amati. “Aveva un cuore d’oro” - dicevano di lui tutti quelli che lo conoscevano. Protagonista indiscusso del piccolo schermo - ha portato avanti la sua nobile missione fino alla fine. “Ci mancherà immensamente” lo strazio di parenti e amici è immenso : Lutto nel mondo della televisione. Se ne è andato uno dei volti più amati che ha portato il sorriso sui volti di grandi e piccini. Il dolore è enorme perché lui era una persona mitica che resterà una leggenda. “Aveva un cuore d’oro”, ha detto di lui il suo manager Stuart Hersh in una dichiarazione all’Associated Press. Stiamo parlando dell’attore Franck Avruch, famoso soprattutto per aver interpretato – dal 1959 al 1970 – il personaggio di ...

“Un attacco di cuore - mentre dormiva”. Ancora un Lutto nel mondo dello sport : la terribile notizia arrivata proprio in queste ore. I tifosi ricordano il loro beniamino - 45 anni : Un mese davvero terribile per gli appassionati di sport di tutto il mondo, che in queste ultime settimane si sono trovati a fare i conti con una serie di notizie drammatiche. A partire dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, calciatore che in passato aveva vestito anche la maglia della Nazionale italiana e che è stato ricordato sui campi di tutto il mondo con striscioni, applausi e accorati minuti di silenzio. Dal calcio ...

SAVIGLIANO/ Lutto nel mondo del ciclismo per la morte di "Nino" Dabbene : Il CR Piemonte, sgomento, annuncia la tragica scomparsa del proprio vice presidente e Amico Sebastiano " Nino " Dabbene , classe 1951, una vita dedicata al ciclismo prima come diettore sportivo poi ...

“È morto un mito”. Lutto nel cinema italiano. La sua fondamentale presenza nei lavori più belli della tv : Negli anni ha lavorato a un centinaio di film da ”Fratello Sole e Sorella luna” di Zeffirelli fino alla produzione televisiva dei Medici passando per ”Spectre” della saga di James Bond e alla serie tv di ”Romanzo criminale”. Angelo Ragusa è morto a Roma mercoledì 14 marzo. Lo stuntman e coordinatore di stunt aveva 65 anni. Nel corso della sua lunga e brillante carriera aveva preso parte a film sia ...