“Lutto a Forum” È morto uno dei volti più amati Era entrata nelle case degli italiani

(Di domenica 25 marzo 2018) Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 nel programma Forum: Maretta Scoca che di recente è stata protagonista del programma condotto da Barbara Palombelli. I giudici di Forum, come succede spesso con idella tv, entranoquotidianamente e in qualche modo entrano anche a far parte delle famiglie. È il caso della Scoca che con la sua eleganza ha conquistato il pubblico di Canale 5. Se ne è andata nella notte a causa di una brutta malattia di cui non ...