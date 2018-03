L’Unicef lancia l’allarme | “Pericolo di un nuovo focolaio di Colera in Yemen”

meteoweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) Nuova minaccia in Yemen dove il rischio diè molto alto: lo ha spiegato oggi il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF). Per scongiurare le situazioni più estreme le organizzazioni umanitarie dovranno avere accesso incondizionato a distribuire gli aiuti tra la popolazione del paese arabo. Alla vigilia del terzo anniversario del conflitto armato in Yemen, il direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere, ha fatto un appello alle autorità “in tutto il paese per consentire l’assistenza umanitaria senza alcuna condizione”. Negli ultimi mesi il numero di casi sospetti è diminuito, tuttavia dallo scorso anno oltre un milione di yemeniti sono stati colpiti da undie diarrea acuta. “Non prendiamoci in giro, iltornerà, la stagione delle piogge inizierà tra qualche settimana, ...