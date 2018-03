Luci della Montagna la mostra fotografica del Denina in municipio a Saluzzo

'Ora della Terra' - in tutto il mondo Luci spente per salvare il Pianeta : La 'ola' è partita dalle Fiji e fa il giro del mondo con monumenti ed edifici istituzionali spenti per 60 minuti

Gossip. La nascita di Leone Lucia e le altre storie della settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dagli ultimi impegni di Kate Middleton prima della nascita del terzo royal baby, alla battaglia contro il cancro della madre di Tom Brady, dal viaggio umanitario di Victoria Beckham in Kenya, alle foto di famiglia di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, insieme per il compleanno del figlio Nathan. Tutto quello che, forse, avete perso. Chiara ...

Earth Hour - domani l’Ora della Terra : Luci spente anche in Piazza San Marco a Venezia : domani, sabato 24 marzo, alle ore 20.30, si spegneranno le luci per un’ora in molte piazze, strade e monumenti simbolo del Pianeta, rispondendo all’invito di “Earth Hour 2018 – l’Ora della Terra”, la grande mobilitazione globale organizzata dal Wwf per promuovere il risparmio energetico e contrastare i cambiamenti climatici. anche la Città di Venezia aderisce all’evento, patrocinato quest’anno dall’Assessorato ...

“Luci della ribalta“ mette in scena “Il Boss…olo di casa nostra” : Domenica 25 marzo alle ore 18 al Teatro Ambasciatori l’associazione artistica e culturale “Luci della ribalta“ di cui è Presidente

LuciANA LITTIZZETTO/ Protagonista di una consegna - quale sarà il contenuto della busta? (C'è posta per te) : LUCIANA LITTIZZETTO a C'è posta per te per consegnare una busta speciale ad alcuni vip del piccolo schermo: cosa avrà da dire la comica italiana?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:11:00 GMT)

NBA - Luci e ombre dei Denver Nuggets - la squadra più altalenante della lega : Nella tonnara della Western Conference, ognuna delle squadre in corsa per fare i playoff hanno i loro problemi. Ci sono squadre che hanno iniziato la stagione con grossi punti interrogativi sul ...

Violenza sessuale a Milano - l'aggressore della coppietta : "Avevo preso funghi alLucinogeni" : In una città ancora sotto shock parla il 24enne identificato dagli inquirenti come il responsabile dell'aggressione a due fidanzatini milanesi - diciannove anni lei, ventuno lui - che lunedì sera si erano appartati in...

Luci e ombre di Gina Haspen - la donna alla guida della Cia : Ma nel 2014 la commissione Intelligence del Senato americano ha scosso e indignato il mondo rendendo pubblico un rapporto-choc: per la prima volta un'inchiesta ha rivelato in modol chiaro e ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città AIUTO REGIA - FONICO E TECNICO Luci. SBARCA A IMPERIA 'LA RIVIERA DEI FIORI VA IN SCENA'/... : ... della sistemazione e del cablaggio di tutte le apparecchiature che danno luce agli spettacoli. In particolare, nell'ambito del teatro, si possono distinguere due differenti profili che rappresentano ...

“Scusatemi - ho deciso di fermarmi”. Luciano Ligabue choc. Fan allibiti. L’annuncio dell’amatissimo cantautore gela il mondo della musica. “Perché ho deciso di dire basta” : “Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti”. Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di volersi prendere un periodo di pausa, prima di mettere mano ad un nuovo album. “Sono bufale – dice Liga – quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco ...

L’Ora della Terra : il WWF lancia l’edizione 2018 di Earth Hour - “un’ora a Luci spente - l’energia che salva la Terra” : Un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. È questa l’energia positiva di Earth Hour – Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF che tornerà sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 di ciascun paese. Dal Pacifico alle coste atlantiche si ...

Luciano Moggi : qual è l'arma segreta della Juve contro il Tottenham in Champions : Ci voleva la tragedia di Davide Astori per fermare il calcio italiano e purtroppo è arrivata trasformando la domenica in una giornata nerissima. Bene ha fatto il Presidente del Coni, Malagò, a ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Italia - tra Luci e ombre : il bronzo di Alessia Trost e il record della staffetta illuminano Birmingham : È andata meglio del previsto. L’Italia era annunciata come una semplice comparsa ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera e invece è riuscita in qualche modo a essere protagonista, chiudendo la rassegna iridata con un bottino positivo considerando anche che ci siamo presentati con una delegazione ridotta all’osso. Appena tredici azzurri presenti a Birmingham e poche speranze di fare bene alla vigilia ma concludiamo con la medaglia di bronzo ...

Ron Canta Lucio Dalla / L'album "Lucio!" - una dedica speciale a chi ha fatto la storia della musica : Ron presenta il suo nuovo album 'Lucio, dodici canzoni scritte dall'amico Lucio Dalla e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:27:00 GMT)