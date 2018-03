ilfattoquotidiano

: Lucca, stop al circo con gli animali in piazza. I gestori: “Rispettiamo i dettami Asl, ci diano un’altra area”… - Cascavel47 : Lucca, stop al circo con gli animali in piazza. I gestori: “Rispettiamo i dettami Asl, ci diano un’altra area”… - MaraTahnee : RT @Animalisti_FVG: #Lucca Respinto il ricorso, niente animali al #CircoMedrano. Il #circo Medrano appena attendato in piazzale don Baroni… -

(Di domenica 25 marzo 2018)dice addio alcon gli. Almeno sulla carta, per ora. Mercoledì scorso la seconda sezione del tribunale amministrativo della Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso del“Medrano” che si è opposto alla moratoria del Comune, deciso a non permettere sull’area delle “Don Baroni” spettacoli circensi con l’impiego di. Una sentenza definita “storica” dall’Associazionesti italiani ma di non facile applicazione visto che nel comune dinon c’è un’altra area dove spostare elefanti, giraffe, dromedari e pappagalli. La vicenda ha inizio nel mese di febbraio dell’anno scorso quando il sindaco Alessandro Tambellini e la sua giunta firmano una delibera con la moratoria: fino al 31 dicembre di quest’anno i circhi che impiegano o che devono sostare con glinon lo possono fare nelle “Don Baroni” , area destinata agli spettacoli ...