Lotto | il 65 su Torino sale a quota 126

Lotto : il 65 su Torino sempre in fuga : Nella nona estrazione del Lotto di Marzo, il 65 su Torino resta nell'urna e sale a quota 124, anche l'85 a Cagliari e il 36 su Palermo non si vedono rispettivamente da 111 e 106 concorsi. Il 65 su Torino è sempre leader della classifica dei centenari del Lotto, anche dopo la prima estrazione della settimana, e raggiunge le 124 […]