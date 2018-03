Lost Soul Aside | vediamo un gameplay su PlayStation 4 Pro

eurogamer

(Di domenica 25 marzo 2018) L'action RPG realizzato da Yang Bing ha ottenuto la sua visibilità nel 2016 come frutto del lavoro si un singolo sviluppatore, diventato un vero e proprio gioco i via di sviluppo presso un team completo grazie al supporto del Sony Hero Project di Sony.Come riporta Dualshockers, un demo era giocabile al Game Developers Conference di San Francisco, per cui vi è stata l'occasione di registrare qualchedi gioco, tra cui in uno di questi il titolo viene giocato proprio dal suo creatore, da Yang Bing stesso.Lo stesso sviluppatore afferma che il livello chequi non comparirà nel gioco completo, essendo stato creato appositamente per la demo.Read more…