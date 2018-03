Lorenzo Crespi | “Barbara | mi vuoi al Grande Fratello?” L' attore si propone alla D' Urso

Lorenzo Crespi a Domenica Live : “Ricevo ancora minacce” : Domenica Live: Lorenzo Crespi rivela le sue condizioni di salute Lorenzo Crespi ha fatto oggi il suo ingresso nello studio di Domenica Live sulle note di una canzone molto triste, la quale, come ha spiegato a Barbara d’Urso, è un brano che lo rappresenta da oltre 20 anni, e che gli ricorda ogni volta tutti gli uomini che hanno vissuto come lui in territorio di guerra e che hanno combattuto. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha iniziato ...

Lorenzo Crespi choc : 'Sto male e ricevo minacce di morte : vogliono farmi sparire' : di Valeria Arnaldi ROMA - 'Io sto combattendo per colleghi come Luigi Tenco. Nessuno li ha aiutati, non c'eri tu, non c'erano i social. C'è troppo gente che uccide stando dietro alla scrivania'. ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi : “Così i miei vicini mi hanno aiutato” : Lorenzo Crespi torna da Barbara d’Urso per raccontare l’evoluzione della sua situazione. Dopo aver lanciato il grido d’allarme e aver detto di essere rimasto senza luce e gas, al freddo e di rischiare la vita per questo a causa della patologia polmonare che lo afflige, l’attore ha raccontato che dopo essere stato ospite di Domenica Live, ha ricevuto la solidarietà dei suoi vicini di casa, che gli hanno permesso di ...

Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti : Isola dei Famosi - canna-gate e Lorenzo Crespi (25 marzo) : Domenica Live, le Anticipazioni e tutti gli ospiti di oggi, 25 marzo 2018: dall'Isola dei Famosi 13, il canna-gate, la macchina della verità e Lorenzo Crespi.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:39:00 GMT)

Lorenzo Crespi/ L'attore sta ancora male : "La salute fa i capricci - è una brutta botta" (Domenica Live) : Lorenzo Crespi torna ospite a Domenica Live? L'attore annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 25 marzo, poi svela di stare ancora molto male...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Lorenzo Crespi - strazio nello strazio : 'Sono malato e mi minacciano di morte' : Lorenzo Crespi recentemente ha parlato delle sue condizioni di salute, della malattia ai polmoni. L'ha fatto da Barbara d'Urso in tv. Adesso torna a parlare a Gente . L'attore messinese, dopo aver ...

Lorenzo Crespi : "Sono malato senza possibilità di guarire e ricevo minacce di morte" : Lorenzo Crespi, recentemente, è tornato a parlare della propria situazione precaria, dai problemi di salute ai polmoni fino alle condizioni di vita disagiate, affidando il proprio sfogo a Twitter.Intervistato dal settimanale Gente, l'attore messinese ha anche affrontato l'argomento riguardante il proprio declino artistico. Tutto iniziò sul set della fiction Gente di mare, in onda su Rai 1. Sul set, l'attore ricevette una busta contenente ...

“Vogliono farmi uccidere”. Paura per Lorenzo Crespi. L’attore ha confessato i suoi problemi economici e di salute e adesso viene fuori il retroscena inquietante. Sui social il grido disperato e la preoccupazione per la sua incolumità fisica : “Devo parlare prima che mi sparino…” : Da anni di lui si erano perse le tracce. Lorenzo Crespi ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le ...

Lorenzo Crespi choc : 'Stanno cercando di farmi uccidere dalla Camorra' : Lorenzo Crespi torna a parlare sui social del legame tra Un posto al sole e la Camorra . In una serie di post pubblicati su Twitter, l'attore non fa alcun passo indietro ma sottolinea di non essere ...

Lorenzo Crespi difende i napoletani e ritratta le accuse contro UPAS Video : In questi giorni #Lorenzo Crespi sta facendo molto parlare di sé a causa della sua ultima ospitata nella nota trasmissione televisiva “pomeriggio cinque” condotta da Barbara D’Urso. Durante la sua permanenza nel programma, Lorenzo ha esposto la drammaticita' della situazione in cui vive. La sua verita' Durante la sua intervista nel programma di Barbara, andato in onda la scorsa Domenica, Crespi ha reso pubbliche le sue pessime condizioni di ...

Lorenzo Crespi difende i napoletani e ritratta le accuse contro UPAS : In questi giorni Lorenzo Crespi sta facendo molto parlare di sé a causa della sua ultima ospitata nella nota trasmissione televisiva “pomeriggio cinque” condotta da Barbara D’Urso. Durante la sua permanenza nel programma, Lorenzo ha esposto la drammaticità della situazione in cui vive. La sua verità Durante la sua intervista nel programma di Barbara, andato in onda la scorsa Domenica, Crespi ha reso pubbliche le sue pessime condizioni di salute ...

Un Posto al Sole news : l’accusa di Lorenzo Crespi alla Rai : Non sono notizie buone, se vere, quelle che stiamo per darvi: “Un Posto al Sole sarebbe gestito dalla Camorra“. E’ questa l’accusa di uno dei protagonisti di qualche tempo fa della soap partenopea. A dirlo, infatti, è Lorenzo Crespi che denuncia il tutto alla vigilanza della televisione nazionale tramite un post su twitter. Crespi a Domenica Live A Domenica Live Lorenzo Crespi aveva già parlato delle sue difficoltà di ...

Lorenzo Crespi denuncia : Un Posto al Sole nelle mani della camorra : Continua senza tregua, attraverso le pagine social, l'attacco di Crespi alla Tv pubblica rea di avere legami con le mafie.

Lorenzo Crespi - accusa shock : 'La Rai paga la camorra' : ... a casa gli fu recapitata una busta con dei proiettili, e che secondo Crespi potrebbe essere il motivo della sua successiva scomparsa dal mondo della televisione. Spaventati che l'ultima rivelazione ...