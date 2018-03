Londra | arriva ‘Olivo’ | 6 locali che celebrano la cucina italiana made in Sardegna

Potrete partire da Londra e arrivare in Australia con un volo diretto : Australia ed Europa hanno accorciato le distanze. In sole 17 ore - un terzo del tempo che occorreva fino ad oggi per coprire una distanze di quasi 15 mila chilometri - un Boeing della Qantas ha compiuto, senza nemmeno uno scalo, la tratta Perth-Londra. Partito alle 19.00 di sabato da Perth, nell'Australia occidentale, il Boeing 787-9 Dreamliner 'Emily Kame Kngwarreye' della compagnia di bandiera nazionale è atterrato allo scalo londinese ...

Com'è arrivato il gas a Salisbury? Londra impazzisce per l'ultima storia di spie : ... ci sono delle riflessioni da fare prima di puntare l'indice contro il Cremlino: il regolamento di conti tra ex spie secondo molti è ben più verosimile di un suicidio di politica estera da parte di ...

Smart Ride - con Citymapper a Londra arriva il servizio ibrido fra taxi - bus e metro : Un po’ bus, un po’ metro, un po’ taxi. Citymapper, app per Smartphone e affini che consente di pianificare i propri spostamenti sui mezzi pubblici di 39 città nel mondo, presenta a Londra il suo nuovo servizio Smart Ride: una squadra di pulmini in grado di trasportare al massimo otto persone, prenotabili come un taxi, autorizzati a percorrere corsie preferenziali e con fermate simili a quelle di un bus. Il tutto, però, senza orari stabiliti a ...

Soldini in Atlantico 'Per arrivare più veloce a Londra scelgo una rotta che non ho mai fatto' : 'Abbiamo scelto la rotta più breve, quella che passa vicino alle coste dell'Africa. Tutti i modelli meteo sono d'accordo, puntiamo su una rotta poco comune, che non ho mai fatto, ma che dovrebbe ...

Negli UCI Cinemas arriva David Hockney dalla Royal Academy of Arts di Londra : Il 30 e 31 gennaio nelle multisala del circuito UCI Cinemas torna La Grande Arte al Cinema con David Hockney dalla Royal Academy of Arts... L'articolo Negli UCI Cinemas arriva David Hockney dalla Royal Academy of Arts di Londra su Roma Daily News.

Arriva al cinema David Hockney dalla Royal Academy of Arts di Londra : Dopo il successo della scorsa stagione della Grande Arte al cinema che ha raccolto oltre 400 mila spettatori, da gennaio 2018 Nexo Digital propone nelle sale italiane un nuovo calendario di eventi cinematografici che, grazie alla tecnologia del cinema digitale,…Continua a leggere →