L’Istantanea – Beppe Grillo tra il sogno di una società più giusta e il guaio di aver

(Di domenica 25 marzo 2018) Tra le cose buone che ha fatto, che è pur sempre un comico, èdato a tanti italiani una direzione alla propria passione, un’idea alla vita e anche un conforto a quella che oggi sembra purtroppo solo una suggestione: unaun po’ più, meno potenti sul calesse, meno poveri in giro. Ha combinato anche guai e tra questi il più cattivo èmarchiato a fuoco sotto il timbro della indegnità, del leccaculismo, della viltà una intera categoria di lavoratori che sono i giornalisti. Intendiamoci: i giornalisti sono come i tubisti, i dentisti, gli elettricisti e quel che vi pare a voi. Bravi e meno bravi, coraggiosi e vili, di potere o di piazza, onesti o manipolatori. Nessuna novità al riguardo. E truffatori, cannibali, fancazzisti, idioti o geniali si ritrovano in ogni arte e mestiere.li trasformati tutti in una accolita di pennivendoli ha permesso la più ...