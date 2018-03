L' intesa Salvini-Di Maio ora vacilla sul premier

Duello Di Maio-Salvini per diventare premier : prove d'intesa di governo : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Duello Di Maio-Salvini per diventare premier : prove d'intesa di governo : Il giorno dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alla guida di Senato e Camera è anche il giorno del duplice patto che indirizza M5S e Lega sulla strada per il...

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

La lunga notte del centrodestra porta all'intesa Berlusconi-Salvini : Ma in un comunicato vengono chiariti i rapporti futuri: finisce l'impegno degli alleati a non fare accordi individuali con altre forze politiche -

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato. Ma Salvini : «Votiamo Bernini» : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

CAMERA E SENATO - NO intesa SUI PRESIDENTI/ Tutti scheda bianca : Salvini media tra M5s e Berlusconi : SENATO e CAMERA, diretta elezioni dei PRESIDENTI: scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? Video : Si continua a parlare di #Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41 [Video], alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte ...

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? : Si continua a parlare di Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41, alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte telefonate tra ...

Salvini e Di Maio verso l’intesa : “Noi insieme non è impossibile” : C’è un solo un accordo definito e siglato tra Lega ed M5S. Ed è un accordo «di metodo», come lo definisce Luigi Di Maio. «Le presidenze delle camere andranno ai vincitori». Ora, chi siano nella sua testa i vincitori, oltre al M5S, se intenda la Lega, come vorrebbe lui, o l’intero centrodestra, è stato argomento di discussione nelle consultazioni te...

Dialogo M5S-Lega - il muro di Di Maio su Romani. Berlusconi : intesa col Pd o Salvini ci taglia fuori : Sull’asse populista è braccio di ferro: «Sentirò tutti, ma no a condannati e chi è sotto processo. Romani (FI) nel mirino. Salvini: «Tagli ai vitalizi? L’emergenza è il lavoro»

Presidenza Camere - Di Maio spinge su intesa. Salvini : rispondo a tutti | : Il capo pentastellato ribadisce: "figure di garanzia" e abolizione dei vitalizi, per elezione delle alte cariche "telefonerò ai principali leader". Salvini: "rispondo a tutti". Martina: "Governo M5S-...

Cos'è il "governo dei vincitori". La strategia di Salvini per un'intesa M5s-centrodestra : Il tentativo di Salvini è convincere Berlusconi a formare un governo dei 'vincitori'. Ovvero centrodestra e Movimento 5 stelle. Ma senza il Pd, che ha perso alle urne. Ancora niente nomi su chi possa guidare un eventuale esecutivo e anche i contatti tra Salvini e Di Maio si sono fermati al momento sulle presidenze delle Camere. Ma il dialogo è avviato. L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una ...

Cos'è il 'governo dei vincitori'. La strategia di Salvini per un'intesa M5s-centrodestra : L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto sull'economia, sul rilancio della crescita. Senza inciuci, alla luce del sole. Chiudendo la porta ...

intesa col M5s : restano le divergenze tra Salvini e Berlusconi : Sull'idea di una collaborazione di governo fra Lega e 5 Stelle, Forza Italia si ribella e per bocca di Brunetta chiede pari dignità altrimenti 'la coalizione si può rompere' -