L’Inter vuole trattenere Rafinha ma chiede lo sconto al Barcellona

Sala : "L'Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un nuovo stadio" : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione.

Berlusconi vuole Cottarelli al governo - L'Interessato ringrazia : "Parliamone dopo le elezioni" : Berlusconi vuole Cottarelli al governo, l'interessato ringrazia: "Parliamone dopo le elezioni"

Per L'Inter giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide : Per l'Inter giornata di risposte: Icardi vuole giocare, oggi si decide Un venerdì tra campo e mercato (ancora!) con risposte attese e, probabilmente, non banali. Per l'Inter è vigilia di campionato, domani sera arriva a San Siro il Crotone di Walter Zenga e nelle prossime ore si capirà se Icardi sarà o meno della partita.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - L'Inter vuole blindare Skriniar : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un'altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali.

Pastore alL'Inter?/ Calciomercato news - il Flaco dice si a Milano ma non vuole rompere con il Psg : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato ma il divorzio con il Psg appare davvero difficile.

Kovacic alL'Inter/ Calciomercato news : il nazionale croato può tornare - lo vuole Spalletti : Kovacic all'Inter Calciomercato news: il nazionale croato può tornare, lo vuole Spalletti. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe ripensando all'ex giocatore