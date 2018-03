Limitazioni per neopatentati | ecco quali sono

Windows 10 on ARM non è perfetto - ecco tutte le Limitazioni che dovreste conoscere : Windows 10 on ARM, la nuova versione dell’OS di Microsoft appositamente studiata per i chip Snpadragon comunemente implementati solo negli smartphone, ha purtroppo alcune limitazioni. Che tale piattaforma sia interessante e che possa offrire innumerevoli vantaggi sul costo e sulla durata della batteria, la quale può arrivare fino a due giorni di autonomia, non c’è assolutamente alcun dubbio, tuttavia, non è tutto oro quel che luccica ...