Unaereo delle forze armate statunitensi ha colpito una casa nel sud delladove,a quanto si apprende, era in corso un summit di. Due leader sarebbero morti, stando a quanto riportato da Al Arabiya che cita il portavoce del premier libico.Il"coordinato" dal governo del primo ministro Fayez al-Sarraj, aveva come obiettivo "una riunione di leader" in una casa nella regione di Ubari,a circa 1.000 km a sud di Tripoli Al momento non si è in grado di identificare i leader morti nell'attacco.(Di domenica 25 marzo 2018)