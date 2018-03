Liberate dalla “magia nera” e dalla superstizione | ora le donne nigeriane sono libere di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 marzo 2018) Appena ha saputo della notizia, Ire ha chiamato subito sua mamma. Al telefono hanno urlato, per la gioia, e poi la donna dall’altra parte della cornetta, distante 5mila km, le ha promesso che avrebbe organizzato una festa. Hanno festeggiato tutti, in Nigeria. Il 9 marzo scorso, l’Oba di Benin city, re sacerdote dello stato di Edo, ha dato una speranza alle migliaia e migliaia di giovani vittime di uno dei più sporchi traffici del nostro tempo, la tratta delle prostitute. Con un editto, Ewuare II ha liberato questedal giuramento del rito juju, la maledizione frutto di un ricatto religioso che permetteva ai trafficanti di avere in mano il destino delle schiave sessuali che abitano le strade d’Italia e d’Europa. Una svolta epocale, ignorata da un Occidente che fatica a comprendere l’importanza di quella che ritiene una strampalata credenza pagana. Eppure, alla ...