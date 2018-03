L' ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Germania A Barcellona esplode la

L'ex presidente catalano Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca : MADRID - È stato fermato alle 11,19, mentre in auto attraversava la frontiera tedesca dalla Danimarca, proveniente dalla Finlandia. L?ex presidente catalano Carles Puigdemont era diretto...

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont fermato della polizia tedesca : Carles Puigdemont è in stato di fermo da parte della polizia tedesca: L'ex presidente catalano aveva appena superato in auto il confine tra la Danimarca e la Germania. L'avvocato...

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont arrestato in Germania - aveva appena passato il confine : Lo riferisce un portavoce della polizia tedesca. L'ex presidente catalano, in esilio da ottobre, è stato arrestato sulla base di un mandato europeo spiccato su richiesta spagnola

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca poco dopo essere entrato in auto in Germania: la notizia è stata confermata dal suo avvocato. El Pais ha scritto che Puigdemont aveva da poco superato il confine che The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato in Germania appeared first on Il Post.

Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont : Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha deciso di non riattivare il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont, come invece era stato chiesto dalla procura generale di Madrid. La richiesta della procura era stata inoltrata dopo che The post Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont appeared first on Il Post.