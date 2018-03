L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato in Germania

Giorgio Napolitano apre legislatura/ Senato - assente Salvini al discorso delL’ex presidente : Giorgio Napolitano presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Finanziamenti dalla Libia - indagato L’ex presidente francese Sarkozy : Finanziamenti dalla Libia, indagato l’ex presidente francese Sarkozy Dopo due giorni di stato di fermo,l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato formalmente incriminato per corruzione, Finanziamenti illeciti alla campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici Continua a leggere

Emiliano (Pd) nomina Di Cagno Abbrescia (Fi) presidente dell’Acquedotto pugliese : da destra a sinistra - tutti contro L’ex pm : Lo scorso dicembre un incontro al teatro Petruzzelli aveva messo fine, tra abbracci e strette di mano, a una guerra durata più di un decennio. Protagonisti i due ex sindaci di Bari: Simeone Di Cagno Abbrescia (Forza Italia) e Michele Emiliano (Pd), attuale governatore di Puglia. L’incontro, al quale fu invitata tutta la stampa locale, pur sembrando bizzarro sembrò concludersi con una foto sulle prime pagine dei giornali. E invece era già ...

Bpvi : primi sequestri di beni alL’ex presidente Gianni Zonin : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) – Un ufficiale giudiziario si è presentato stamattina alla villa di Montebello (Vicenza) dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. L’ufficiale giudiziario è arrivato assieme a due avvocati di due associazioni dei risparmiatori, che hanno ottenuto un sequestro conservativo autorizzato dal giudice per l’udienza preliminare di 15,5 milioni di euro la prima associazione, di ...

Francia - presunti finanziamenti illeciti. Fermato L’ex presidente Nicolas Sarkozy : Secondo Le Monde, deve essere sentito nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti in arrivo dalla Libia legati alla campagna elettorale del 2007

L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma è stato incriminato per corruzione : La procura nazionale sudafricana ha incriminato l’ex presidente Jacob Zuma, che si è dimesso a febbraio dopo pressioni fortissime dal suo partito e dalla società sudafricana, nell’ambito di un caso che riguarda l’acquisto di una partita di armi da parte The post L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma è stato incriminato per corruzione appeared first on Il Post.

Rogo Thyssenkrupp - L’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...

FAKE NEWS? ANTONIO DI PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE MOLISE/ Il Centrosinistra non ha scelto (ancora) L’ex pm : ANTONIO Di PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE MOLISE: è una FAKE NEWS? L'ex pm di Mani Pulite smentisce ad "Affari Italiani" la notizia sulla sua candidatura nel Centrosinistra. I dubbi restano(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:43:00 GMT)