Legge104 | cambia tutto | più persone possono usufruirne per lo stesso disabile

(Di domenica 25 marzo 2018) Un'ultima informativa ha chiarito alcuni aspetti della #legge 104 sia per chi ne usufruisce personalmente sia per chi chiede i permessi in qualita' di #caregiver, ovvero di assistente a persona. Innanziuna recente sentenza ha concesso i 3 giorni di permesso mensile anche per chi svolge un lavoro a part time orizzontale. Ma ci sono altre novita' e precisazioni riguardanti la 104. Vediamo quali: Legge 104, può essere chiesta da più di un soggetto in qualita' di 'caregiver sostituto' In questo caso si definisce “Assistenza saltuaria per la Legge 104” VIDEO. Ciò accade se il dipendente non è l’unico ad assistere il familiare in stato di disabilita', ma tale ruolo è diviso con un’altra persona. In questo caso entrambiusufruire dei permessi 104 ma in misura ridotta, ovvero 1 giorno di permesso al mese ogni 10 giorni di assistenza al familiarein ...