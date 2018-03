Lega-M5S | patto per il governo | ma Berlusconi prepara la trappola

Come ha reagito Forza Italia all'alleanza - per ora istituzionale - di Lega e M5s : Considerata anche 'la delicata fase politica', recita il documento. 'Voglio rassicurare i malpancisti, non ho intenzione di fare per 5 anni un mestiere così difficile', la risposta di Renato Brunetta ...

Come ha reagito Berlusconi all'accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato : Sabato 23 gli strali contro la mossa di Salvini di virare su Bernini, la domenica successiva la tregua con Berlusconi che dice di fidarsi dell'alleato, accogliendolo di primo mattino e poi dopo la consacrazione alla presidenza del Senato di Elisabetta Casellati. In poche ore è cambiato di nuovo lo scenario. Grazie alla mediazione di Fratelli d'Italia e alla decisione del Cavaliere di cercare una via d'uscita. Ma ...

Lega-M5S - prove di governo senza Salvini e Di Maio premier : ... tra i quali la candidatura oggi più forte sembra quella di Giovanni Maria Flick; 4, il nuovo governo si presenterà con un programma limitato a pochi punti: attacco ai costi della politica, qualche ...

Governo - divisi su tempi e agenda : tavolo in salita M5S-Lega : «E ora andiamo al Governo!». L?accordo sulle presidenze delle Camere tra M5S e centrodestra, spinge al brindisi il deputato azzurro di vecchia scuola. La tattica ricomposizione del...

Tiene l'accordo M5s-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Italia : tiene accordo M5s-Lega - Casellati e Fico a Senato e Camera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Lega e M5S - stretta di mano tra Toninelli-Centinaio : stretta di mano tra Danilo Toninelli e Gian Marco Centinaio nell'aula del Senato durante la votazione per l'elezione del Presidente. L'ex pentastellato, in un primo momento papile per la seconda ...

Presidenze camere - accordo M5s-Lega su Fico e Casellati : "Chi vota Casellati, vota Fico alla Camera". Con queste parole Luigi Di Maio sancisce l'accordo M5s-Centrodestra ratificati dai due incontri paralleli di Palazzo Grazioli e Hotel Forum.L'intesa nel centrodestra si è ritrovata nel vertice di questa mattina a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra dopo la forzatura del leader ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Lega propone a Berlusconi il nome della Casellati. M5s : ‘Fraccaro a Montecitorio’ : È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In ...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Lega M5S prova d' intesa - sgambetto a Romani per la Bernini che rifiuta. Berlusconi furioso : ... senza pagare l'insostenibile prezzo stabilito da Berlusconi: l'incontro ufficiale con lo psico-nano, secondo il nomignolo che Beppe Grillo affibbia nei suoi spettacoli al Cavaliere. Così infatti si ...

