Le novità WhatsApp dell’aggiornamento beta 2 18 93 | protagoniste le GIF

WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93, anche se le novità per ora sono nascoste e sono dedicate alla funzione di ricerca avanzata delle GIF, che sarà disponibile in una release futura. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.93 con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

WhatsApp è pronto ad accogliere due novità : ... ma per non rischiare di perdere utenza in un mercato sempre più agguerrito e concorrenziale, l'app di messaggistica istantanea più famosa al mondo continua ad aggiornarsi, per offrire un servizio ...

WhatsApp - ora puoi dare una descrizione ai gruppi (e le altre novità) : WhatsApp – che secondo le analisi del blog Vincos è l’applicazione più usata in Italia nella sua categoria, davanti a Facebook e Messenger – si fa ancora più social. La novità individuata qualche settimana fa nelle diverse versioni beta dell’applicazione è ora in fase di distribuzione per tutti. Si tratta dell’introduzione di una descrizione per le chat di gruppo: gli utenti potranno utilizzare 500 caratteri per spiegare ai componenti – e in ...

Whatsapp - aggiornamento/ Gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti : Whatsapp, aggiornamento: gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti. L'applicazione si arricchisce di altre due interessanti innovazioni del tutto inattese.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:37:00 GMT)

WhatsApp per Android si aggiorna con novità nella gestione dei gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

WhatsApp per Android si aggiorna con novità nella gestione dei gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.84 portando qualche piccola modifica alla UI dei suggerimenti e un paio di bugfix riguardanti emoji e descrizioni dei gruppi: diamogli un'occhiata più da vicino. L'articolo WhatsApp beta raggiunge la versione 2.18.84 con qualche piccola novità proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp vs Telegram / Qual è la migliore app di messaggistica istantanea? Info - novità e caratteristiche : WhatsApp vs Telegram, Qual è la migliore applicazione di messaggistica istantanea? Informazioni, novità e caratteristiche delle due app più utilizzate su Android e iOS.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:01:00 GMT)

“Invisibili!”. WhatsApp - ecco la novità più attesa. Un altro modo (quando serve) di usare l’app di messaggistica : Chattare su WhatsApp nel totale anonimato adesso è possibile. Come? Semplice, basta creare dei profili invisibili e il gioco è fatto. Tranquilli, non è fantatecnologia, si tratta solo di seguire un piccola guida e i risultati saranno stupefacenti. Sarete avvolti da un mantello di invisibilità che renderà impossibile spiarvi. “Per profili invisibili WhatsApp – scrive Lorenzo Renzetti in un lungo articolo su wordsmart.it – si ...

Due novità per Whatsapp iPhone con aggiornamento 2.18.31 : più tempo per cancellare messaggi : Da alcune ore a questa parte è in distribuzione un nuovo aggiornamento Whatsapp, stavolta dedicato agli utenti in possesso di un iPhone, visto che dopo le novità raccontate di recente per il pubblico Windows Phone è possibile toccare con mano la patch 2.18.31 per chi ha deciso di acquistare un melafonino. Quali sono le novità che si possono sfruttare una volta portato a termine il download? Proviamo a ricapitolarle con le informazioni raccolte ...

WhatsApp : novità per cancellare i messaggi mandati per errore - di cosa si tratta : I messaggi inviati per errore su WhatsApp si potranno cancellare, avendo molto più tempo a disposizione. La notizia di questo importante aggiornamento in arrivo sulla piattaforma di messaggistica più usata nel mondo, si è diffusa nelle ultime ore insieme ad una serie di altri aggiornamenti che rivoluzioneranno il suo utilizzo. Quanto tempo si avrà per cancellare i messaggi inviati per errore? Come annunciato, la più importante fra le innovazioni ...

Ultime novità WhatsApp : i 68 minuti - le videochiamate di gruppo e le note : Di cosa si tratta? L'applicazione di messaggistica [VIDEO] più famosa del mondo, WhatsApp, stupisce i suoi utenti. Secondo uno degli aggiornamenti arrivati nei mesi precedenti si aveva un tempo ...

Ultime novità WhatsApp : i 68 minuti - le videochiamate di gruppo e le note : Si diffonde soprattutto oggi, 6 marzo 2018, la super novità riguardante WhatsApp circa la possibilità di eliminare i messaggi inviati per errore: a breve arriverà un aggiornamento che darà un tempo di 68 minuti per effettuare la cancellazione. Oltre a questa, che risulta la novità che registra più interesse, sembra che stiano per arrivare anche le videochiamate di gruppo e la possibilità di ascoltare le note vocali prima di ...