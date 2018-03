Le cose da sapere sull’ora legale | che è tornata questa notte

The Terror : video - foto e cose da sapere sulla nuova serie horror di Ridley Scott : ... con poche risorse e a un passo dal naufragio: The Terror mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che lottano per la ...

Lancette avanti - torna l'ora legale. cose da sapere - oltre al fatto che si dorme di meno - : Domani è il giorno dell' 'ast'ura fussero...', come dicono i siciliani. Cioè è il giorno in cui ci chiederemo per tutto il tempo: 'ieri sarebbero a quest'ora le ore...', con un po' di ubriacatura alla ...

Le cose da sapere sul cambio dell’ora - da solare a legale : Le lancette andranno spostate avanti di un'ora: dormiremo tutti un'ora in meno The post Le cose da sapere sul cambio dell’ora, da solare a legale appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sul cambio dell’ora - da solare a legale : Le lancette andranno spostate avanti di un'ora: dormiremo tutti un'ora in meno The post Le cose da sapere sul cambio dell’ora, da solare a legale appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sull’ora legale - che torna domani notte : Se ve lo stavate chiedendo, l'ora legale è quella che ci fa dormire un'ora in meno, ma fa sì che ci sia più luce di sera The post Le cose da sapere sull’ora legale, che torna domani notte appeared first on Il Post.

8 cose da sapere sull'olio di cocco : Per dimagrire e rinforzare il sistema immunitario potrebbe andar bene anche un cucchiaino di maionese. Non quella classica però. Quella di Jessica Oldfield utilizza l'olio di cocco al posto dell'olio di oliva. Il procedimento per prepararla in casa resta lo stesso di quella più classica a cui siamo abituati. L'olio di cocco poi può insaporire un risotto ai funghi, ammorbidire mandorle e noci del Brasile per una purea che ...

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi : Durerà 24 ore complessive, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi appeared first on Il Post.

Sciopero di Trenord : gli orari e le cose da sapere : Durerà fino alle 17 e riguarderà anche i collegamenti con gli aeroporti: ci potranno essere ritardi e cancellazioni The post Sciopero di Trenord: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

Tre cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Edge con aggiornamento XXU2DRB6 dal 21 marzo : C'è una pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 Edge, in quanto finalmente anche il modello no flat in commercio in Italia sta ricevendo una volta per tutte l'aggiornamento con la patch per la sicurezza di febbraio. Al dì là del solito upgrade mensile, a quanto pare ora disponibile proprio per tutti sia con la tanto attesa notifica per procedere via OTA, sia con apposito link al download, ...

Gli orari e le altre cose da sapere sullo sciopero di Trenord di oggi : Durerà otto ore e non sono previste fasce orarie di garanzia: le informazioni utili The post Gli orari e le altre cose da sapere sullo sciopero di Trenord di oggi appeared first on Il Post.

Equinozio di primavera : le cose da sapere : Alle ore 17.15 di oggi è iniziata ufficialmente la primavera: e quindi non è vero che le stagioni cominciano sempre il 21 del mese The post Equinozio di primavera: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Come funziona Amazon Music Unlimited? 10 cose da sapere : Senza limiti. L'obiettivo del nuovo servizio Amazon, arrivato in Italia da pochi mesi è quello di dare ritmo a tutti momenti della giornata: dall'allenamento al relax, dallo studio al lavoro. Non ci sono limiti al tempo e neppure alla passione per la Musica. Con cinquanta milioni di brani in digitale sempre a disposizione, ad Amazon Music Unlimited si può accedere da computer, tablet o telefono. Bisogna sottoscrivere un abbonamento ...

5 cose da sapere sulla misteriosa serie teen Skam Italia : Se non siete adolescenti che passano la loro vita fra gruppi di Facebook e storie su Instagram, probabilmente di Skam non avete mai sentito parlare. Eppure è forse il fenomeno televisivo globale più interessante degli ultimi anni. Nata nel 2015 in Norvegia, questa serie tv a metà fra il web e la tv ha conquistato praticamente una generazione di giovanissimi spettatori, che in queste storie si sono letteralmente immersi. La popolarità di questo ...

Laura Pausini : 5 cose da sapere sul nuovo album “Fatti sentire” : Venerdì 16 marzo è uscito il nuovo, attesissimo album di Laura Pausini. Si intitola “Fatti sentire” e vuole celebrare un anniversario molto importante per la pop star. Nel video qui di seguito trovi 5 cose che devi assolutamente sapere su questo disco. [arc id=”e05bfbaf-7d6c-4bca-9a15-67f1347dc65b”] Tra pochi mesi Laura tornerà sui palchi italiani: a luglio con due concerti evento al Circo Massimo di Roma e a ...