Le 5 cose che sappiamo dopo il Gp del Qatar

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : le cose che il gioiello coreano ha in più : Sarà capitato a molti in questi anni di imbattersi in quella che è diventata una vera e propria diatriba: iPhone o un top di gamma Android? Nel tempo Samsung è riuscita, almeno sul piano mediatico e numerico, ha sbaragliare la concorrenza e diventare colei che viene percepita come la reale e credibile rivale del colosso americano nel mondo degli smartphone. È innegabile che, soprattutto nei primi anni, il colosso coreano si trovava molto spesso ...

Le cose da sapere sull’ora legale - che è tornata questa notte : Come ogni anno si discute sul fatto se sia davvero necessaria; il gestore della rete elettrica italiana Terna stima un risparmio di 116 milioni di euro in 7 mesi The post Le cose da sapere sull’ora legale, che è tornata questa notte appeared first on Il Post.

Sei cose importanti che la neo-presidente ha detto in Senato : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...

Sei cose importanti che la neo-presidente ha detto in Senato : Appena eletta alla presidenza del Senato, Elisabetta Alberti Casellati ha rivolto ai colleghi un discorso che è partito da un appello all'unità e si è concluso con l'impegno per le sfide che attendono il Paese. Ecco i 6 elementi chiave del suo intervento. L'appello all'unità Servono unità di intenti, pur nella diversità di opinioni e indirizzi, consapevolezza ...

Video e testo Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni dall’album Le cose che non ho : Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni è uno dei brani contenuti nell'album Le cose che non ho del cantautore di Ronciglione. Il singolo risale al 2015. Era un venerdì 16 ottobre quando veniva rilasciato in radio e in digital download il brano inedito Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni che avrebbe anticipato l'album atteso a dicembre dello stesso anno. Le cose che non ho ha fatto seguito al disco Parole in circolo ed è ...

Ecco le cose che Facebook conosce della nostra vita : C'è poi il lato oscuro legato all'utilizzo di questa infinita banca dati di pezzi di vite: temevamo che sarebbe stata usata per venderci qualcosa, la cronaca ci racconta altro. Chi accede a questi ...

Lancette avanti - torna l'ora legale. cose da sapere - oltre al fatto che si dorme di meno - : Domani è il giorno dell' 'ast'ura fussero...', come dicono i siciliani. Cioè è il giorno in cui ci chiederemo per tutto il tempo: 'ieri sarebbero a quest'ora le ore...', con un po' di ubriacatura alla ...

cosenza : strage di cani randagi con esche avvelenate : Cosenza: strage di cani randagi con esche avvelenate Come ha denunciato l’associazione animalista Oipa, le esche sarebbero state distribuite sul territorio di Santa Sofia e anche in spazi privati Continua a leggere

8 cose che le coppie sul punto di scoppiare fanno ogni giorno : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoLa strada verso la separazione è lastricata di silenzi, occhiatacce e piani per il futuro che non comprendono il partner.Ma cos'altro fanno abitualmente le coppie che stanno per lasciarsi? Di seguito, alcuni esperti descrivono otto abitudini quotidiane da cui dedurre che una coppia è destinata a soffrire.1. Ignorano le reciproche ...

7 cose che non sai di Donna Francisca Montenegro de Il Segreto! : Protagonista indiscussa della telenovela Il Segreto di Canale 5, l’attrice che interpreta il ruolo di Donna Francisca è la regina della soap. Ecco 7 cose che non sai su Maria Bouzas! Riservata ma al tempo stesso affabile e ironica, Maria Bouzas ha 54 anni e vanta una carriera luminosa sia come attrice di televisione che di teatro. Apprezzata dal pubblico che ne ha colto subito le qualità e le grandi doti di attrice, la ...

”Ma era così?”. Canessa - ciò che non avete mai notato. Guendalina irriconoscibile. Oggi labbra carnose - viso piallato e seno al top - ma ieri (11 anni fa) le cose erano ben diverse : le foto che la incastrano : É nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una concorrente del ”Grande Fratello”. Era la settima edizione e Guendalina Canessa in quell’occasione aveva dichiarato di voler partecipare al reality per: ”Dimostrare ai miei che riesco a fare qualcosa anche da sola, senza seguire più la loro strada”. Il suo carattere esuberante la rendono un personaggio molto amato, tanto che è ospite come opinionista di ...