Lazio | due club tentano un centrocampista

Due auto in bilico sulla voragine nella CirconvalLazione Appia : Una voragine si è aperta in Circonvallazione Appia tra due auto parcheggiate che sono rimaste in bilico. Dalle 15 le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco stanno intervenendo all'altezza del civico 97 e hanno iniziato l'opera di recupero delle due autovetture, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, rimaste in bilico sulla voragine (larga 3 metri per 5 metri, profonda circa 6 metri). Dai primi accertamenti, ...

Caso Anna Frank - chiesti due turni di stop per la Lazio : ROMA - 'Abbiamo discusso, la procura ha insistito sulla richiesta di sanzione di 2 giornate stop del campo porte chiuse. Noi abbiamo replicato ampiamente sotto il profilo giuridico, perché sotto ...

Probabili formazioni / Dinamo Kiev Lazio : quote - novità live. Il duello in mediana (Europa league) : Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio: quote e le ultime novità sui nomi attesi in campo oggi per l'Europa League. Inzaghi si affiderà al goleador Immobile per capovolgere il risultato.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Le riveLazioni di Eva Henger : 'Due naufraghi sposati hanno fatto sesso in Honduras' : Nuovo scandalo all'Isola dei Famosi. Dopo il canna-gate, ecco un altro polverone, stavolta dal sapore hot. E a rivelarlo, sarebbe ancora Eva Henger. Come riporta il sito ilGiornale , il settimanale ...

“Ha dormito con lei!”. Isola : riveLazione choc della moglie di Amaurys Perez. Da giorni sibila il vento del pettegolezzo : “Due naufraghi impegnati lo hanno fatto”. E adesso - come un fulmine a ciel sereno - esce fuori la verità : “Lo hanno fatto sotto le coperte” : Negli ultimi giorni gira un pettegolezzo molto scottante sull’Isola dei Famosi, in particolare sul più irreprensibile dei concorrenti. Infatti le malelingue dicono che Amaurys Perez abbia passato la notte con una concorrente già impegnata sentimentalmente e con i capelli scuri. Ovviamente la voce è arrivata anche ad Angela Rende, la moglie del pallanuotista. Contattata dalla stampa la donna ha voluto sottolineare alcuni aspetti. ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Lazio - le scelte dei due allenatori : Formazioni ufficiali Cagliari-Lazio, le scelte dei due allenatori – La Serie A continua a regalare grosse emozioni, il massimo campionato italiano in campo per la 28^ giornata. Partita di grande interesse mette di fronte Cagliari e Lazio, la squadra di Simone Inzaghi sta disputando una stagione entusiasmante, quella di Diego Lopez alla ricerca di punti salvezza. Formazioni ufficiali Cagliari-Lazio, le scelte dei due allenatori Cagliari: ...