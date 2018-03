Lavoro nero nel Napoletano | sequestrato opificio di giacche da uomo

Lavoro - Camusso : legge Fornero e Jobs Act origine rottura voto : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, 'So che difendete il Jobs Act e che pensate che la legge Fornero siano una meraviglia. Ma sono due cose che sono all'origine della rottura che si è determinata. E'...

Lavoro : Flashmob di Openjobmetis contro quello ‘nero’ sabato a Milano : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Flashmob di Openjobmetis sabato a Milano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul Lavoro nero. In programma alle 16 in piazza Gae Aulenti, ‘Il Lavoro nero non ha un buon sapore’ sarà la prima di una lunga serie di iniziative per promuovere e proporre al pubblico la sua app, Shakejob. La piattaforma per il settore della ristorazione lanciata da Openjobmetis “offre ai gestori una ...

Isernia - sicurezza e lotta al Lavoro nero : sette imprenditori denunciati : Blitz dei Carabinieri nei cantieri e nelle attività commerciali del capoluogo pentro e provincia Isernia. Sono sette le persone, tutti titolari di imprese edili ed attività commerciali, finite nei ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ La proposta M5s si dimentica del Lavoro (nero e non) : Dopo le elezioni si sta discutendo del REDDITO di CITTADINANZA proposto dal Movimento 5 Stelle. Dove non sembrano mancare degli equivoci. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, così Lega e M5s "fregano" i giovani, di G. CazzolaLICENZIAMENTI/ La magia che permette la reintegra nelle piccole aziende, di F. Sibani

Pensioni : Salvini al Lavoro per l’abolizione della Fornero - novità dalla Lega Video : Il giornale La Verita', diretto da Maurizio Belpietro [Video], torna a occuparsi oggi della riforma #Pensioni, uno dei temi in primo piano durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo scorso che hanno sancito la vittoria del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio come partito più votato e del centrodestra come coalizione vincente guidata dal leader della Lega #Matteo Salvini che continua a muoversi per l’abolizione ...

Ragusa : contrasto al Lavoro nero - 120mila euro di multa a titolare di negozio abbigliamento : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Centoventimila euro di sanzioni amministrative per il titolare di un negozio di abbigliamento di Ragusa che impiegava nella sua attività cinque lavoratori irregolari su sette, di cui tre completamente in nero. La Guardia di Finanza ha scoperto la violazione durante una

Salvini abolirà la Legge Fornero?/ Pensione - i possibili ostacoli : l’ex ministro del Lavoro - “è un imbonitore” : Salvini abolirà la Legge Fornero? I possibili ostacoli in fatto di pensioni e il commento dell'ex ministro del Lavoro dopo il risultato delle Elezioni 2018.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Può essere considerato il Lavoro più tenero del mondo. Lo offrono in Cina - VIDEO : I peluche sono una parte importante della nostra infanzia, rappresentano un amico sul quale affidare la propria sicurezza durante la notte stringendosi in un caldo abbraccio. Crescendo questo caloroso ...

Sogni elettorali : cancellare legge Fornero e Jobs Act! Su pensioni e Lavoro serve realismo : Tra questi, il Prof di Politica Economica all'Università Roma Tre, Pasquale Tridico, che lancia due messaggi su tutti: anticipo della pensione con 41 anni di contributi o raggiungendo quota 100, data ...

Solo - sfrattato e senza Lavoro : muore sul pianerottolo e la bara resta lì per due giorni : Un uomo di 58 anni è stato trovato morto all'ultimo piano di un palazzo in via Re Enzo, nel quartiere palermitano della Zisa. Venerdì era strato sfrattato. La sua bara è rimasta per due giorni sul...

Gian Marco Moratti : discrezione - Lavoro - generosità… e anche l'Inter : L'idea di Gian Marco, insomma, era che il mondo è una grande famiglia. Lui, certo, non poteva arrivare ovunque, ma faceva il possibile. Però era anche un uomo d'affari di qualità. Si occupava di ...

Lavoro nero - il caso del Nord Sardegna : irregolare il 56 - 5% delle imprese - Sardiniapost.it : Oltre la metà delle aziende controllate nel 2017 dall' Ispettorato del Lavoro di Sassari è risultata irregolare tra personale senza contratto e mancati versamenti dei contributi. Secondo i dati ...

Lavoro - più nero che mai : su 180mila controlli il 65% è irregolare : Caporalato, Lavoro nero, cooperative false, logistica tirocini e distacco transnazionale: sono questi alcuni dei settori prioritari di intervento per l’attività di vigilanza in materia di Lavoro e previdenziale-assicurativa che...

Lavoro nero e commercio - sequestrati 10 milioni di prodotti : Roma, 7 feb. , askanews, Quasi 10 milioni di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori o recanti marchi contraffatti sequestrati, individuati 70 lavoratori assunti ...