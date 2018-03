Lavoro | a Marco è costato un braccio A 7 anni e 33 interventi dall’incidente | “Alla

Gianmarco Moratti : il Lavoro - le cene con gli amici. E quell’etichetta sul suo vino : «Per papà» : La voglia, da giovane, di andare in America: «Ma la tua America sarà questa sedia», gli disse il padre. «Che mi ha insegnato tutto», spiegava Moratti agli amici. Prima di dedicare a lui la sua ultima passione, quella per il vino, in un castello fatto rinascere

Gian Marco Moratti : discrezione - Lavoro - generosità… e anche l'Inter : L'idea di Gian Marco, insomma, era che il mondo è una grande famiglia. Lui, certo, non poteva arrivare ovunque, ma faceva il possibile. Però era anche un uomo d'affari di qualità. Si occupava di ...

Marco Marazza : 'Diventa più sottile il confine tra il Lavoro e la vita privata' : Professor Marco Marazza, c'è nel lavoro un diritto alla disconnessione? 'Il lavoratore 'agile' che, se pur subordinato può non lavorare in azienda, per legge ne ha diritto. Il fatto di stare a casa ...