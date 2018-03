L' artista che aveva capito tutto

Il Maestro Mimmo Cuticchio ha donato alla città di Parma il pupo che ha realizzato nella sua "bottege d'artista" durante la sua permanenza : ... animerà la città con svariati appuntamenti, tra cui spettacoli teatrali, una lectio magistralis, una proiezione e la presentazione di un libro, consentendo a cittadini e turisti, per più di una ...

Inter - la verità di Medel : 'Spalletti? Voleva che facessi il trequartista' : ... centrocampista e difensore, del Besiktas racconta cosa non ha funzionato nella sua Inter: "C'era troppa confusione, tanti cambiamenti in atto, e con Suning che è dall'altra parte del mondo non sarà ...

Pizza di Cracco - lo chef Barbieri : “Lui è un artista e può - ma la foto non era bellissima”. Cattelan : “Come andare da Armani a farsi fare l’orlo” : Lo chef stellato giudice di Masterchef Italia Bruno Barbieri è stato ieri sera ospite di E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan. Dal 27 marzo su Sky Uno col suo nuovo format Bruno Barbieri 4 Hotel, lo chef emiliano ha raccontato, fra le altre cose, di un viaggio in Giappone fatto per assaggiare i nigiri di un rinomato ristorante di Tokyo e dei suoi trascorsi nelle cucine di alcuni prestigiosi hotel, ...

William Turner : l’artista inglese che amò Roma in mostra nella capitale : Si apre oggi al Chiostro del Bramante la mostra dedicata a William Turner: dopo 50 anni la collezione della Tate Gallery di Londra torna nella capitale, con alcune opere dedicate proprio alla città di Roma.Continua a leggere

"Il pittore dei Khmer rossi" - Vann Nath - l'artista "salvato" dal regime che con i suoi dipinti inchiodò i Khmer Rossi : Quando arrivarono per arrestarlo Vann Nath lavorava curvo in un campo di riso. Correva l'anno 1978, e da tre anni i Khmer Rossi tenevano la Cambogia sotto scacco. Compagni dei vietcong nella guerra anti imperialista contro gli Usa in Vietnam, dopo la caduta di Saigon erano tornati a casa a "purificare" il Paese perché lì, nell'Indocina francese, sarebbe dovuto nascere l'uomo nuovo socialista. Il primo passo per aprire la strada al ...

Ancona. Brunori al Teatro delle Muse : il cantautore che arriva dritto al cuore di una intera generazione - l'artista che stavamo aspettando : ... che ha affascinato letteralmente il pubblico marchigiano ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona e che sta conquistando tutta l'Italia con " Brunori a Teatro ", seconda serie di spettacoli teatrali ...

Chi è l'artista turca che dovrà farsi 3 anni di carcere per un dipinto. L'omaggio di Bansky : Pur cronaca. Difesa che ha ribadito in un tweet, ora scomparso: ' Ho ricevuto una condanna di due anni e 10 mesi solo perché ho dipinto bandiere turche su edifici distrutti. Ma è stato il governo a ...

Michelangelo - trovato autoritratto segreto/ Caricatura in un disegno? Messaggi nascosti dell'artista : Arte, autoritratto segreto di Michelangelo: scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno risale al 1525 ed è a Londra. Emerso il vero volto dell'artista.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Michelangelo - scoperta una caricatura dell’artista nascosta in un suo disegno : Michelangelo potrebbe aver nascosto una sua caricatura nel ritratto dell’amica e poetessa Vittoria Colonna, eseguito nel 1525 e oggi conservato al British Museum di Londra. Se si osservano attentamente le pieghe dell’abito della donna, all’altezza dell’addome, si scorge la piccola sagoma di un uomo ricurvo, intento a dipingere. La scoperta è stata fatta da Deivis de Campos, dell’Università federale di Scienze della salute di ...

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice - 'niente scherzi' : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovrà pronunciarsi sul fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria storia ...

Quando Bagarella prese a calci l'artista che ritrae la mafia da vicino : Una donna di cultura cha ha girato il mondo e conosciuto Sciascia, Sottsass, Dario Fo e tanti altri'. Per raccontare questa sfaccettata personalità, Pietra Selva fa muovere gli attori Serena Barone, ...

DARIO BALLANTINI/ Volto televisivo di Striscia ma anche apprezzato artista contemporaneo (Verissimo) : Il camaleontico DARIO BALLANTINI ospite a Verissimo. Volto televisivo legato al tg satirico Striscia la Notizia ma anche apprezzato artista contemporaneo. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:38:00 GMT)