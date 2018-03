L’app Facebook per Android raccoglie i dati di telefonate | SMS e MMS

L’app ufficiale di Facebook arriva su Xbox One ma solo per i video : Dopo aver rilasciato l’app ufficiale per Windows 10 e Windows 10 Mobile, Facebook si è decisa a supportare un’altra piattaforma targata Microsoft: Xbox One. Risulta, infatti, disponibile al download da pochissime ore Facebook video, un’applicazione che consente di guardare i video presenti sul social network di Mark Zuckerberg direttamente dalla nostra televisione. In particolare, è possibile vedere i filmati dei nostri amici, ...

Scandalo dati - l’autore delL’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

“Cancellatevi da Facebook” - L’appello del co-fondatore di WhatsApp dopo lo scandalo Cambridge Analytica : L'hashtag #deletefacebook è sempre più virale, dopo la tempesta che si è abbattuta sul social network con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca. Tra i molti utenti che hanno condiviso tweet e post con questo hashtag, però, ce n'è uno destinato a far più rumore degli altri: si tratta di Brian Acton, ...

Con L’app Express Wi-Fi Facebook vende pacchetti dati di hotspot locali : Facebook ha pubblicato sul Play Store un'app che permette agli utenti di sfruttare gli hotspot vicini per navigare, acquistando un apposito pacchetto dati L'articolo Con l’app Express Wi-Fi Facebook vende pacchetti dati di hotspot locali proviene da TuttoAndroid.

Vero : L’app che punta a spodestare Facebook : Dal 2015 a oggi, Vero, il social network che concede molta più libertà all’utente di quanto non faccia Facebook, ha …

Vero - ecco L’app che sfida Facebook e Instagram (e che tutti stanno scaricando) : Se avete fatto un giro su Instagram di recente, avrete notato che tutti postano screenshot di un nuovo social network, Vero, invitando i follower a passare alla concorrenza. Bizzarrie del mondo moderno: social network che parlano di altri social network. Ma c’è veramente un nuovo sceriffo in città, capace di far tremare l’impero di Mark Zuckerberg? Estetica patinata, motto persuasivo (“il Vero social network”), privacy garantita e zero ...

Cos’è Vero - L’app che vuole battere Instagram e Facebook : Di novità che non piacciono agli utenti, si parlava giusto pochi giorni fa, qui su Wired. Ebbene, pare che certi malumori legati all’algoritmo di una delle punte di diamante di casa Facebook, cioè Instagram, stia valendo un bel po’ di download a un concorrente. Vero è un’app che fu lanciata nel 2015 senza troppo clamore. Alla fine della scorsa settimana invece, è passata, secondo le elaborazioni di App Annie, dal numero 566 al ...

Gigi Riva/ Rubato il suo cellulare : su Facebook L’appello per ritrovarlo : Gigi Riva, Rubato il suo cellulare: su Facebook l’appello per ritrovarlo. Il telefono dell’ex dirigente è stato sottratto da un mendicante qualche giorno fa: Serra corre in suo aiuto(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Facebook inizia a pubblicizzare Onavo Protect nelL’app mobile : Onavo Protect è apparsa all'interno dell'app Facebook per iOS, nella sezione "Proteggi" nel menu di navigazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Facebook inizia a pubblicizzare Onavo Protect nell’app mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.