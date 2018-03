L’app che ti segnala i migliori panini d’Italia

Femminicidio - L’appello dei sindacati : “Il piano antiviolenza non è operativo. Sbloccare subito le risorse economiche” : Mancano ancora i soldi e il piano antiviolenza è incagliato, mentre dall’inizio dell’anno sono già 24 le donne uccise. “Una vera e propria mattanza, davanti alla quale chiediamo di rendere il piano immediatamente operativo“, è l’appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil assieme all’assocazione dei Centri antiviolenza, alle volontarie del Telefono Rosa e ad altre onlus. “Lo scorso 25 novembre i giornali ...

L’app di dating che usa il DNA per trovare l’anima gemella è realtà : Le app di dating hanno rappresentato il “big bang” del rimorchio facile. Dagli albori, con i siti specializzati che facevano timidamente capolino sui nostri desktop, alla rivoluzione delle app sullo smartphone e il rimorchio a portata di dito, sempre più diffuse e utilizzate. Secondo un recente sondaggio oltre il 30% degli utenti statunitensi di internet tra i 19 e 29 anni utilizza attualmente siti o app di appuntamenti, mentre il ...

L’app di Bing per Android si aggiorna con la sincronizzazione delle ricerche : E’ vero Bing nel nostro Paese è molto scadente, possiede poche feature ed è impreciso ma ha comunque quella stretta nicchia di utenti che la utilizza quotidianamente sul proprio smartphone magari perchè riesce a integrare meglio l’ecosistema Microsoft. Se fate parte di questa nicchia sarete felici nel sapere che l’app di Bing per dispositivi Android è stata aggiornata alla versione 8.2.26177804 con molte novità. Ora è possibile ...

Come diminuire consumo batteria smartphone : L’app che monitora GPS e Wifi gratis : Volete diminuire il consumo della batteria del vostro smartphone Android? Quest’applicazione completamente gratuita vi permette di monitorare il GPS e la scansione del Wifi.Se siete utenti un po’ “smanettoni” vi sarete sicuramente accorti che nonostante il vostro smartphone android sia piuttosto recente, il livello dell’autonomia della batteria a volte non riesce a seguire le vostre esigenze.Infatti le applicazioni ...

Hold : L’app che premia gli utenti che usano poco lo smartphone : Lo smartphone è diventato uno strumento talmente importante nella vita di milioni di persone che appare impensabile starci lontani per troppo tempo o, addirittura, farne a meno. Se l’utilità di questo dispositivo intelligente è chiara a tutti, per motivi di lavoro o svago, è ampiamente noto come l’uso improprio di questi terminali abbia portato addirittura alla nascita di una vera e propria dipendenza da tecnologia che rischia di ...

Tecnologia : ecco L’app per smartphone che riduce il rischio di ictus - rilevando la fibrillazione atriale : Una nuova app per smartphone sviluppata dall’University of Turku, Finlandia, può rilevare la fibrillazione atriale, che provoca l’ictus, senza attrezzature aggiuntive. l’app può salvare vite in tutto il mondo dal momento che una diagnosi tempestiva della fibrillazione atriale è fondamentale per prevenire in maniera efficace l’ictus. Il progetto di ricerca ha studiato 300 pazienti con problemi al cuore, la metà dei quali aveva fibrillazione ...

Con L’app Express Wi-Fi Facebook vende pacchetti dati di hotspot locali : Facebook ha pubblicato sul Play Store un'app che permette agli utenti di sfruttare gli hotspot vicini per navigare, acquistando un apposito pacchetto dati L'articolo Con l’app Express Wi-Fi Facebook vende pacchetti dati di hotspot locali proviene da TuttoAndroid.

Pomigliano - L’appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa : “Ricordino che esiste diritto di critica” : A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinque operai della Fiat di Pomigliano – rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di ...

L’appello di J-Ax alle vittime di bullismo dopo la morte di Michele Ruffino : “Non dovete mollare” : dopo la morte di Michele Ruffino, arriva l'appello di J-Ax alle vittime di bullismo. Il giovane, appena 17 anni, si è tolto la vita gettandosi da un ponte per esasperazione, nonostante non avesse mai dato segni di voler compiere un gesto così estremo. Col sogno di diventare pasticcere, Michele era un ragazzo come tanti ma con qualche difficoltà in più, sopraggiunta dopo la nascita, che non gli permetteva di muoversi in maniera agevole. Ed è ...

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi L’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camminare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quelL’apparente dramma c’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

Auschwitz - “Vogliamo guide polacche : italiano vattene!”/ L’appoggio ultranazionalista di Barbara Nowak : Auschwitz, “Vogliamo guide polacche: italiano vattene!”, minacce a 35enne di Cuneo: stranieri sgraditi. Il caso dell’italiano che risiede a Cracovia e che lavora nel campo di sterminio(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:21:00 GMT)