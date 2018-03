L' America degli studenti in piazza contro le armi

Ecco le 7 proposte degli studenti di Parkland contro le stragi nelle scuole Americane : Grazie agli eventi che promuovono le armi, le persone non potrebbero acquistare armi da fuoco sono in grado di farlo durante questi spettacoli, grazie anche alla vendita di armi di seconda mano. L'...

Le foto delle proteste degli studenti Americani contro le armi : In centinaia di migliaia hanno osservato 17 minuti di silenzio per ricordare i morti della strage di Parkland e chiedere una legislazione più restrittiva The post Le foto delle proteste degli studenti americani contro le armi appeared first on Il Post.

Una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città Americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

Hyperloop - il governo Americano approva l’inizio degli scavi : (Foto: Kevin Krejci / flickr.com) Inizia formalmente l’avventura di Hyperloop lungo la costa orientale degli Stati Uniti d’America. Il governo americano ha approvato la richiesta di The Boring Company di preparare gli scavi tra la 53esima strada di New York e Washington D.C., luoghi che nei progetti di Elon Musk possono essere raggiunti in 29 minuti di viaggio, divisi da 364 chilometri di rete stradale che attualmente si possono percorrere in ...

Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l'Est sfrutta i fondi europei Embraco - il giochino degli Americani : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, scrive al commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager: Slovacchia e Polonia usano fondi Ue per fare una concorrenza squilibrata all’Italia. Così i contributi comunitari diventano aiuti di stato a vantaggio delle multinazionali come Whirlpool (Embraco), Honeywell o Carlson Wagonlit che delocalizzano in Est Europa produzioni che pure sono destinate a clienti Italiani. Il ministro proverà a ...

Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l'Est sfrutta i fondi europei Embraco - il giochino degli Americani : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, scrive al commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager: Slovacchia e Polonia usano fondi Ue per fare una concorrenza squilibrata all’Italia. Così i contributi comunitari diventano aiuti di stato a vantaggio delle multinazionali come Whirlpool (Embraco), Honeywell o Carlson Wagonlit che delocalizzano in Est Europa produzioni che pure sono destinate a clienti Italiani. Il ministro proverà a ...

Così le sirene Americane cambiano le regole dell'attrazione degli investimenti : L'interesse degli investitori esteri verso l'Italia è migliorato in forza delle riforme interne e del rilancio dell'economia continentale della Banca centrale europea. Secondo un report della società ...

American Horror Story fa paura : una coppia acquista la casa degli Harmon ma è presa d’assalto - da chi? : Fantasmi o fan? Qualcuno disturba la quiete della coppia che ha acquistato la casa degli Harmon, location della prima stagione di American Horror Story. Quando arrivò la notizia che la struttura fosse in vendita in molti hanno ironizzato sul fatto che chi avrebbe fatto la follia di acquistarla, non sarebbe rimasto tranquillo a lungo in quelle quattro mura e così è stato. Sembra che ad infastidire la coppia non siano i fantasmi degli Harmon o ...

Italo al fondo Usa Gip/ Accettata l'offerta degli Americani di 2 - 5 miliardi di euro : salta quotazione in Borsa : Italo va in America: la società ferroviaria italiana passa agli americani del fondo Global Infrastructure Partners per quasi due miliardi di euro più i debiti(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 04:35:00 GMT)

NTV nelle mire degli Americani : Teleborsa, - Mentre si attende il via libera della Consob alla quotazione in borsa di Nuovo Trasporto Viaggiatori meglio conosciuta come NTV , la società di Montezemolo proprietaria dei treni Italo, ...

NTV nelle mire degli Americani : Mentre si attende il via libera della Consob alla quotazione in borsa di Nuovo Trasporto Viaggiatori meglio conosciuta come NTV , la società di Montezemolo proprietaria dei treni Italo, arrivano ...

Apple : ecco le dichiarazioni ufficiali dell’azienda sulle inchieste del governo Americano sul problema delle batterie degli iPhone : Apple ha confermato di aver risposto alle inchieste delle agenzie americane sulla gestione delle batterie più datate degli iPhone e su come ha comunicato i cambiamenti ai clienti. Visto che la questione a volte è stata trattata sotto titoli come “Apple rallenta gli iPhone più vecchi”, l’azienda di Cupertino ci tiene a precisare che “non è quello che è successo. Apple rallenta i suoi telefoni solo in una specifica condizione: quando una batteria ...

Donald Trump attacca Jay-Z : Con me la disoccupazione degli afroAmericani è ai minimi storici : Il presidente degli Stati uniti Donald Trump sembra non aver digerito le parole di Jay-Z che nel corso di un'intervista rilasciata alla CNN aveva espresso la sua opinione sulle indiscrezioni secondo le quali Trump avrebbe definito "cessi di paesi" le nazioni africane dalle quali è più forte il flusso migratorio diretto negli USA."Tutti quanti si sono arrabbiati - ha dichiarato Jay-Z -. Rabbia a parte, le parole di ...

La missione italiana anti-trafficanti : in Niger nelle basi degli Americani : Vigilia di missioni militari per l’Italia. Si raddoppia l’impegno bilaterale in Libano. Si sta per cominciare in Niger. È questa l’eredità del governo Gentiloni: ridurre progressivamente l’impegno sui fronti lontani quali Afghanistan e Iraq, dove restiamo essenzialmente per onorare la parola con gli americani, e concentrarci sul Mediterraneo e dint...