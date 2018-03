Lago di Como - sub muore durante immersione - : L'incidente è avvenuto nel ramo lecchese del bacino. L'uomo aveva 60 anni, avrebbe avuto un malore. A dare l'allarme è stato un suo compagno

Sub morto nel Lago di Como nel Lecchese : ANSA, - LECCO, 25 MAR - Un subacqueo sessantenne ha perso la vita questa mattina nelle acque del ramo Lecchese del lago di Como, di fronte all'abitato della frazione Limonta di Oliveto Lario, in ...

Primavera sul Lago di Como : ... per chi poi abbia voglia di cimentarsi in sport pieni di adrenalina da anni è attivo l' Aeroclub di Como , la più antica organizzazione di volo con idrovolanti e scuola di volo idro del mondo. La ...

Dopo 30 anni addio al battello bar sul Lago di Como : “Verrà venduto o demolito” : Immaginate di aprire un'attività. Immaginate di portarla avanti con tanti sacrifici, fino a renderla un luogo simbolo, un posto caratteristico di una determinata zona, Immaginate poi che, Dopo decenni di lavoro, questa...

Buzzi vola a 277 km/h sul Lago di Como : Va ricordato in questo senso che Il primo Campionato del mondo classe 1 con motori diesel fu vinto da Antonio Gioffredi già nel 1984 in Nuova Zelanda con due piccoli motori Iveco mod. 8061. Per ...

Maltempo Lombardia : chiusa statale 36 del Lago di Como - in localita' Madesimo : La perturbazione in atto sul Nord Italia ha apportato nelle ultime ore nuove piogge e nevicate sui rilievi alpini. Qualche disagio si registra in Lombardia. Anas comunica che per condizioni meteo...

Matrimoni sul Lago di Como - ecco le migliori location per il grande giorno : Il Lago di Como è uno degli scenari più amati per i Matrimoni. Le atmosfere romantiche e le splendide visuali, trasformano quest’area in un vero sogno per sposini, senza dimenticare gli invitati! ecco che il Lago di Como si annovera…Continua a leggere →