Ladri rubano Playstation a Pray

Aversa - rubano una Smart vicino Tribunale : telecamere inquadrano i Ladri - : Aversa " "Beccati" dalle telecamere di sorveglianza i due uomini che, nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, hanno rubato un'autovettura Smart parcheggiata in piazza Trieste e Trento, nelle ...

PAOLA FERRARI E MARCO DE BENEDETTI RAPINATI IN CASA/ I Ladri entrano e rubano tutto : il bottino e la fuga : PAOLA FERRARI e MARCO De BENEDETTI RAPINATI in CASA: notte di paura per la giornalista sportiva. Un commando di energumeni è entrato nella villa. La giornalista torna e...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Ladri rubano la rampa dell'auto - bimba disabile non può andare all'asilo : Ignoti hanno rubato la rampa pieghevole in alluminio utilizzata da una bimba affetta da atrofia muscolare spinale per salire in macchina. E' successo a Flero, nel bresciano. La piccola Sofia ha...

Ladri dall'ex giocatore della Roma : rubano pure il Rolex dello scudetto : Ladri a casa dell'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, nel tardo pomeriggio di venerdì a Pollenza, in un'area residenziale non lontana dal centro storico.Tra gli oggetti rubati anche un preziosissimo orologio Rolex, un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Righetti, oggi opinionista televisivo, ha raccontato l'accaduto: "I malviventi sono entrati in azione intorno alle 19. Io mi trovavo a Roma e anche la mia ...