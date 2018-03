La scienza del tiro libero perfetto

Neurofiction - le sfide della scienza : Ogni film introdurrà un tema caldo della scienza: dai trapianti di testa ai pericoli dei robot troppo Intelligenti, dalle manipolazioni della mente alle possibilità di prevedere il crimine. Tra i ...

Neurofiction - le sfide della scienza : Ogni film introdurrà un tema caldo della scienza: dai trapianti di testa ai pericoli dei robot troppo Intelligenti, dalle manipolazioni della mente alle possibilità di prevedere il crimine. Tra i ...

Il senso delle donne per la scienza : Anche Cédric Villani, il matematico del governo Macron, ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Foundation L’Oréal e dall’Unesco che si chiama Male Champions for Women in Science, in cui si invitano gli uomini non solo a non mettere i bastoni tra le ruote alle donne scienziate, ma ad incoraggiarle e aiutarle. È solo l’ultimo capitolo di una lunga (e bella) storia in cui, nel corso di vent’anni sono stati assegnati ...

Cern - arte e scienza per i tre vincitori del Collide International Award : I premi sono due. Il 'Collide International' è un programma di residenza di tre mesi in collaborazione con FACT interamente finanziato, di cui due mesi trascorsi al Cern e un mese al FACT di Liverpool.

La Palestra della scienza di Faenza parteciperà a "Digita" - al Mar di Ravenna : La Palestra della Scienza fornisce il suo contributo a questo evento con l'organizzazione di laboratori dedicati all'uso di smartphone e tablet per una esplorazione scientifica del mondo che ci ...

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio per tutti?” al Museo della scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

Rotary Club di Brindisi invita la cittadinanza alla conferenza sul tema : ' Il rapporto tra le verità della scienza e le verità della fede ' : Mario Castellana, ordinario di Filosofia della scienza presso l'Università del Salento, che mostrerà come …

Eureka! in biblioteca : il bello della scienza a portata di mano : Nell’ambito di Eureka! in biblioteca, programma dedicato alla diffusione della scienza e della Tecnologia, organizzato dall’Assessorato alla Crescita Culturale e dalle Biblioteche di Roma – in collaborazione con i Musei Scientifici di Roma Capitale e il National Geographic Festival delle Scienze presso l’Auditorium Parco della Musica – venerdì 23 marzo alle ore 17 alla biblioteca Europea si svolgerà l’incontro di presentazione delle ...

Dalla scienza delle misure un aiuto per combattere l’Alzheimer : Diagnosi precoce e monitoraggio costante del decorso dell’Alzheimer da un semplice prelievo di sangue. Questo vuole essere il contributo dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) al progetto europeo NeuroMET, che riunisce istituti di metrologia, università e centri ospedalieri con l’obiettivo di migliorare le tecniche di analisi per ottenere diagnosi precoci e meno invasive delle malattie neurodegenerative. Per sapere se un paziente ...

Emissioni - blocchi del traffico - centri urbani - prof. Battaglia : Meno allarmismi - più scienza : La questione dell'inquinamento dell'aria nelle nostre città è viziata da considerazioni politiche e di mercato che poco hanno a che vedere con la scienza 'Che la questione sia politico-commerciale e ...

Pensiero del giorno – scienza e Dio : Il genio Albert Einstein ha detto: “L’uomo incontra Dio dietro ogni porta che la Scienza riesce ad aprire”. La sorpresa e lo stupore che ogni... L'articolo Pensiero del giorno – Scienza e Dio proviene da Roma Daily News.

Fantoni : 'Una squadra di big per la Capitale della scienza' : L'anima di Esof 2020 traccia il bilancio dopo il primo appuntamento operativo: 'Nella commissione che gestirà tutto i numeri uno di Infn, Cnr, Area e dell'Ogs'