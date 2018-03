La Maratona delle Dolomiti sceglie la sostenibilità | Obbiettivo emissioni zero

Maratona Mentana - Chicco tra "Ha spaccato i Maroniani" e il lancio delle "assegnazioni : MaratonaMentana no-stop fino all'elezione dei Presidenti delle Camere: come annunciato dal direttore del Tg La7, lo speciale per la copertura del primo atto della nuova Legislatura proseguirà sabato 24 marzo, dopo una prima giornata interlocutoria per le votazioni a Palazzo Madama e a Montecitorio. Il secondo giorno di Maratona potrebbe partire già alle 9.00 inizierà alle 11.00, dopo Coffee Break, per proseguire fino all'elezione dei nuovi ...