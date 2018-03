La magia del capodanno Pisano | le foto

Carolina Kostner - regalaci un sogno! La Regina del Ghiaccio per l’ultima impresa - l’Italia si stringe per la magia ai Mondiali : Una Nazione intera è pronta a volare insieme alla sua Fata, un Paese intero si fermerà per sognare con la sua Musa Danzante, tutta l’Italia vuole commuoversi grazie all’arte, alla poesia, all’eleganza di un monumento vivente, di un’icona celestiale che a 31 anni è ancora capace di tenerci tutti immobili, di farci spalancare la bocca per lo stupore, di farci credere nell’impossibile. Carolina Kostner vuole incendiare ...

La magia delle fiabe a San Domenico : torna 'Il piccolo regno incantato' : Gli spettacoli si susseguiranno tutti i giorni, sul sito è possibile consultare tutti gli orari. La vera novità di questa edizione primaverile sono le Stanze della Fantasia. Per il momento le pareti ...

“Vedete differenze?”. Com’è Barbara D’Urso senza la ‘magia’ delle luci sul viso. In tv la regina degli ascolti Mediaset ‘s’illumina d’immenso’. Fuori dal suo studio - invece - senza riflettori puntati… : Ce ne eravamo accorti da soli, ma anche a Striscia la notizia ‘il caso’ non è di certo sfuggito: Barbara D’Urso sembra avvolta in un fascio di luce speciale quando è in televisione. Innaturale quasi, tanto sono forti i riflettori dello studio puntati su di lei. Un ‘fenomeno misterioso’, dicevano anche di recente al tg satirico di Antonio Ricci, che si verificherebbe anche nello studio di Mattino 5, non solo ...

Coppa del mondo 2018 : infortunio per Filipe Luis - Alex Sandro pronto a indossare la magia verde-oro : "Avremo la prima Coppa del mondo , nel 2018, con la VAR. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione": queste sono le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino, Che ha ...

Roma - «Io - schiava del racket con la magia nera» : «Buongiorno. Voglio denunciare alcune persone che mi fanno prostituire». Sono le 13,25 del 27 gennaio 2015 e l'agente della Mobile, sezione criminalità straniera e prostituzione, osserva attentamente ...

Anche a Torino la magia dell'Oriente : ... i colori e i profumi dei numerosi paesi Orientali presenti, che accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio tra bazar, aree culturali, oltre 200 conferenze e centinaia di spettacoli ...

A Pescara lo show “Abrakadabra for Kids” - gran galà della magia per bambini : Passione ed amore per la magia sin dall’infanzia è la favola magica dell’illusionista Ivan Mistereko. Insieme ai suoi compagni d’avventura

Illusioni barocche : gli inganni di Niceron e la magia dell'anamorfosi : Roma - Due uomini riccamente abbigliati posano davanti a un tavolino a due piani: astrolabi, globi, bussole, strumenti musicali rinviano alla scienza cinquecentesca, alle arti del quadrivio e alle scoperte geografiche che in pochi hanno rivoluzionato la percezione del mondo. In basso, un figura non immediatamente identificabile attrae l'...

Make up e costumi - ora la magia del retropalco si impara - : Ovviamente il filo conduttore sarà il teatro e quindi i Make up verranno studiati ispirandosi alle attrici , ai caratteri e ai personaggi più affascinanti e iconici del mondo del teatro. Si parlerà ...

La magia del calcio è racchiusa nel nome di Paulo Dybala Video : E' proprio vero che il calcio è uno sport meraviglioso che quando meno te lo aspetti regala emozioni infinite, come successo nel match tra #lazio e Juventus che sembrava indirizzato verso uno scialbo 0-0 quando una magia di #Dybala ha ammutolito i tifosi biancocelesti. Una vittoria che può valere un campionato La Juventus batte la Lazio a 15 secondi dalla fine quando le speranze di vittoria erano ormai al lumicino, ma anche in questo caso i ...

Shibasaki - la magia contro il Barça e l'affetto dei tifosi del Getafe : ROMA - E' abituato a salutare con un inchino i tifosi del Getafe, allo stadio 'Coliseum', in forma di ringraziamento e di rispetto. Gaku Shibasaki ha portato in Spagna le sue tradizioni, il suo stile, ...

Tennis - Del Potro - magia ad Acapulco. Fognini-Jarry a San Paolo per il titolo : Niente da fare per Anderson, che era alla terza finale nel 2018 e alla sesta finale negli ultimi 14 mesi, grazie alle quali era decollato dall'ottantesimo al 12° posto del mondo. Del Potro, che nei ...

