La grande marcia degli studenti in Usa può cambiare anche la politica

Negli Usa la grande marcia contro le armi. Clooney agli studenti : “Mi ridate l’orgoglio” : Le mani in alto «Never Again!» (Mai piu!) scritto sui palmi che puntano dritti al Campidoglio, sede del Congresso. È Il grido di aiuto di un fiume di giovani disceso su Washington per dire basta alla scia di sangue lasciata dalle armi in tutta l’America. E per mettere bene in chiaro che il futuro sono loro. Sono loro i prossimi elettori....

Da Ariana grande a Paul McCartney - star in marcia contro le armi : Tra le centinaia di migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza in tutti gli Stati Uniti c'erano anche numerosi divi del mondo dello spettacolo, tra la gente o sul palco per gridare basta alla proliferazione delle armi LEGGI L'articolo

Tecnologie : Cina - varata la più grande nave mineraliera e previsto intorno a giugno 2019 il primo volo del razzo vettore della Lunga Marcia-... : Secondo quanto rivelato dalla Società cinese di scienza e tecnologia aerospaziale, la Cina lancerà nello spazio intorno a giugno 2019 il razzo vettore della Lunga Marcia-5B. Secondo quanto illustrato,...