La giurista del Nord Miracolo dei veti la prima donna a Palazzo Madama

Pd - dopo un anno Renzi paga la cambiale del referendum : fuori da liste i contrari - posto sicuro al giurista pro-riforma : Erano usciti allo scoperto firmando un documento pubblico per il “no”. Mentre girava il gran vortice del referendum che avrebbe spazzato via Renzi da Palazzo Chigi. Erano in dieci, deputati e senatori del Pd. Pochi rimetteranno piede nel nuovo parlamento. Non tornerà certo Walter Tocci, l’ex vicesindaco con Rutelli che si era levato a voce critica dentro il Partito Renzianizzato. Non Luigi Manconi, sociologo e senatore che era da una vita in ...