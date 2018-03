La festa delle scuole in danza Oggi all' Auditorium S Chiara

Coomessaggio : festa delle Pro-Loco dell'Oglio-Po : ... un convegno su temi che riguardano il mondo associativo, la visita guidata a siti storici di Commessaggio, momenti culturali, spettacoli con gruppi storici, cantanti, ecc… Quest'anno la ...

In ricordo delle vittime delle mafie : a Parma la manifestazione regionale : Ore 12.00: diretta streaming del discorso di Luigi Ciotti da Foggia. Nel pomeriggio, dalle ore 14,30, si svolgerà, presso la sala del Consiglio comunale di Parma, un seminario, organizzato da Avviso ...

La festa delle Camelie porta la primavera a Velletri : Maria Volonté' Ore 18:00 Spettacoli dell'Istituto Comprensivo 'Velletri Nord' Premiazione del concorso 'Velletri, Città delle Camelie' rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi. Inoltre Nelle ...

Le foto delle manifestazioni per Marielle Franco - uccisa a Rio de Janeiro : Era consigliera a Rio de Janeiro: si definiva «nera, lesbica e attivista politica, madre a 19 anni e femminista» The post Le foto delle manifestazioni per Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro appeared first on Il Post.

Torna la festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi : Da sabato 17 a domenica 25 marzo, San Giovanni d’Asso – Montalcino (SI) ospita la 16ª festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi. Molti gli appuntamenti organizzati dalla Proloco di San Giovanni d’Asso e dall’Associazione Tartufai Senesi in collaborazione con il Comune, dedicati al Tartufo Marzuolo che apre la stagione dedicata al prezioso fungo ipogeo che troverà il suo clou a novembre con la mostra mercato dedicata ...

8 marzo - festa delle donne e scioperi : disagi contenuti : La protesta si svolge per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": hashtag #wetoogether. Pochi disagi per sciopero trasporti, adesioni contenute. Voli cancellati in molti scali, ma nessun caos negli aeroporti

festa della donna : il ricordo delle grandi protagoniste femminili della storia - Foto Tgcom24 : Filosofe, politiche, astronaute, nobel nelle più svariate discipline. Il modo migliore per celebrare la Festa dell8marzo è ricordare le donne che con i loro gesti e pensieri hanno contribuito allo ...

Michelle Hunziker - gli auguri per Celeste nata nel giorno della festa delle donne : L’8 marzo è una giornata speciale per Michelle Hunziker: non solo perché è la festa delle donne, ma anche perché è il compleanno della piccola Celeste, che compie 3 anni. Per l’occasione la showgirl ha condiviso su Instagram una foto molto tenera in cui dà un bacio al suo scricciolo. La didascalia, però, non è un semplice ‘buon compleanno’, ma l’occasione per una più profonda riflessione sulle donne e sulle ...

festa delle Donne : 6 dei nostri ragazzi famosi e femministi preferiti : Come Emma Watson ha spiegato nella campagna #HeforShe, l’uguaglianza dei generi non è una richiesta che deve arrivare solo dal mondo femminile, ma servono anche le voci maschili per dare un bel calcio al sessismo. Per la Festa delle Donne, abbiamo raccolto sei dei ragazzi famosi che si sono dichiarati femministi e che attraverso le loro azioni e le loro parole, rendono il mondo un luogo migliore. Scoprili nel video! [arc ...

Buon 8 marzo e migliori auguri festa delle Donne 2018 : immagini mimosa con frasi e video divertenti per WhatsApp : Assolutamente d'obbligo oggi un Buon 8 marzo con gli auguri per la Festa della Donne: le immagini con la mimosa ma anche frasi e video divertenti e non per festeggiare il gentil sesso la faranno da padrone su WhatsApp, Facebook o tramite qualsiasi canale social. Giusto dare risalto alla figura portante delle famiglie e della società in questo 2018 come e ancor di più che negli anni scorsi. Le soluzioni per non lasciar passato inosservato ...

Girl Power : 5 ragazze famose a cui ispirarsi per la festa delle Donne : Sono determinate, coraggiose, indipendenti: oggi celebriamo la Festa delle Donne con le badass dello star system! Cinque star che si impegnano nel diffondere il messaggio dell’uguaglianza tra i generi e che si sono distinte per incoraggiare i fan al rispetto dell’universo femminile. Scopri chi sono nel video! [arc id=”df0d007e-58bc-4de8-ae33-ac49166db739″] Vuoi lasciarti ispirare ancora di più da queste incredibili Girls? ...

festa delle Donne : le citazioni delle ragazze famose da dedicare : Buona Festa delle Donne! Celebra questa giornata all’insegna del Girl Power, lasciandoti ispirare dalle frasi per le Donne, dette dalle Donne famose, come Emma Watson o Jennifer Lawrence. Puoi scriverle sul tuo diario oppure dedicarle alle tue BFF! [arc id=”a04e27c0-364f-46a0-973b-2fe6cb054933″] Per la Festa delle Donne 2018, noi di MTV vogliamo amplificare le parole che celebrano il potere delle Donne e la ricchezza della ...

festa delle Donne 2018 - #SoundOn : quest'anno alza il volume sulla voce delle donne : Oggi, 8 marzo, è la giornata Internazionale della Donna : un giorno in cui il mondo unisce le forze verso la parità dei generi. quest'anno è ancor più sentito e non perché le ineguaglianze che le donne e le ragazze affrontano siano più importanti dell'anno scorso. Parliamo ad ...

Asia Argento per la festa delle donne 2018 scende in piazza : " Ma perché, quando finalmente ho liberato la parola e ho raccontato del mio mostro, Harvey Weinstein, al resto del mondo, ho aiutato a generare questo movimento globale, #MeToo, in cui le donne si ...