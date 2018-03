La Ferrari vince il primo Gp del 2018 | trionfa Vettel | terzo Raikkonen 

Vettel - un taglio con il passato : "Il massimo è vincere in Ferrari" : Formula 1 al via in Australia, il tedesco battezza 'Loria' la SF71H. Nuovo look e assalto al 5º titolo: 'Sfido Hamilton, il più forte' Quando Sebastian Vettel osserva la Ferrari posteggiata nei ...

F1 Australia : Ferrari - Vettel : «Vincere con questo team è l'obiettivo» : MELBOURNE - Da domani sulla pista di Melbourne si inizierà a fare sul serio con le prime libere per il primo gran premio stagionale, quello d'Australia. Nella conferenza stampa pre gara il Ferrarista ...

Vettel : "Il top è vincere con la Ferrari. Battendo Hamilton" : Sebastian Vettel è sorridente, ostenta un taglio da marine molto simile ai look di capigliatura estremi del rivale Lewis Hamilton e affronta con pacatezza i temi salienti di questo inizio di stagione. ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel : “L’obiettivo è vincere con la Ferrari” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul teutonico della Rossa, il 4 volte iridato ha subito chiarito il suo pensiero sul duello Mercedes-Ferrari, tanto atteso quest’anno: “Giusto considerare la Mercedes ...

Allievi : il Ferrari vince dal dischetto ma non basta : Allievi Ferrari-GARIBALDI 5-3 rig. , 1-1, Ferrari , 4-4-2, : Taurino; Mariotti, Grassi, Natale, Incoronato; Scanu, Tassile , dal 74' Floccari, , Casasanta, De Stefanis; Grippa , dal 51' Pellegrini, , ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi seconda giornata. La Ferrari convince sul passo gara - la Mercedes è in agguato…. : Se ieri, nel corso della prima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno, cielo plumbeo, pioggia e basse temperature l’avevano fatta da padrone sul circuito di Barcellona, oggi si è rivelato addirittura peggiore vista la comparsa di, addirittura, qualche fiocco di neve nella seconda parte del pomeriggio. No, non avete letto male. La neve, con una manciata di fiocchi, ha fatto la sua comparsa e ha reso ancor più complicate ...

Formula 1 - Wolff : 'Curioso della Ferrari - manca poco per vincere' : 'La Ferrari ha capito che le manca poco per vincere il Mondiale. L'anno scorso la loro macchina era la più veloce quando è cominciata la stagione. Poi, per una serie di circostanze sfortunate, non ...

Fassbender vince in Ferrari a Daytona : Michael Fassbender sale per la prima volta sul gradino più alto del podio in una gara automobilistica: l'attore, infatti, alla sua 13ª gara in carriera, ha vinto sulla pista di Daytona nel ...

